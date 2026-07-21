21 de julio de 2026 - 10:54 p. m.
Así es como la ingeniería responde a los desafíos de la crisis climática
Le cuenta | Las alertas por calidad del aire y los efectos del cambio climático plantean una pregunta urgente: ¿cómo anticipar los riesgos ambientales? Conozca cómo la ingeniería está cambiando la manera de prevenir riesgos y proteger los territorios en Colombia.
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