Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Punto de Encuentro
06 de noviembre de 2025 - 12:04 a. m.

Así es la nueva tienda de Calvin Klein en la Zona T de Bogotá

Descubre la nueva colección de Calvin Klein, que va más allá de la ropa interior, ofreciendo una amplia gama de prendas de vestir. Explora su estilo minimalista y encuentra tus nuevos jeans favoritos. Sumérgete en el mundo de la moda y el estilo que definen a Calvin Klein.

Redacción Especiales

Temas Relacionados

Calvin Klein

Ropa

Moda colombiana

AbiertoEE

Le cuenta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.