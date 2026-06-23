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Punto de Encuentro
23 de junio de 2026 - 02:57 p. m.

Así puede viajar usando millas acumuladas

En Ruta Fácil le contamos cómo las alianzas globales le permiten redimir puntos en decenas de aerolíneas asociadas, hoteles y comercios. Optimice sus finanzas personales y deje de acumular millas sin un propósito claro.

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Redacción Especiales

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