El contenido, la curaduría y la administración de los datos presentados en este espacio son responsabilidad exclusiva de Capitalia, entidad que actúa como fuente y responsable de la información publicada. El Espectador participa como aliado estratégico de comunicación y difusión, poniendo al servicio de esta iniciativa su alcance, credibilidad y 138 años de trayectoria editorial para amplificar contenidos de valor para sus audiencias. Esta alianza une el conocimiento especializado de Capitalia con la capacidad de difusión de El Espectador, en beneficio de lectores que buscan información financiera confiable y bien comunicada.

