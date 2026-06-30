Aumenta el interés por el ahorro: KOA proyecta captar más de COP 400.000 millones en 2026

Koa busca seguir impulsando la inclusión financiera de miles de personas que aún encuentran barreras para acceder a productos de ahorro e inversión. Foto: Getty Images

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La compañía de financiamiento KOA estima captar más de COP 400.000 millones a través de su CDT Digital en 2026 y superar los 30.000 usuarios, una meta con la que busca seguir ampliando el acceso a productos de ahorro e inversión para miles de colombianos.

La proyección se apoya en los resultados alcanzados durante 2025, año en el que la compañía superó los COP 20.000 millones en captaciones y este año ha obtenido más de 9.000 clientes, consolidando en poco tiempo su crecimiento dentro del mercado financiero colombiano.

En esa línea, los datos de comportamiento de los usuarios también muestran un perfil definido entre quienes están utilizando este tipo de productos. Los registros de la compañía evidencian que quienes más utilizan el CDT Digital son personas que se encuentran en plena etapa productiva. La mayoría de las aperturas provienen de empleados con educación universitaria o de posgrado, principalmente entre los 25 y 44 años, residentes en Bogotá y pertenecientes a los estratos 3 y 4. Además, el valor promedio de apertura se ubica alrededor de los COP 15 millones.

“Cada vez vemos más personas que están haciendo del ahorro una parte importante de sus decisiones financieras. No se trata solo de guardar dinero, sino de tener un respaldo para el futuro, cumplir metas y sentirse más tranquilos frente a lo que pueda venir”, afirmó Lina Galindo, CEO de KOA.

Todo este escenario coincide con una tendencia cada vez más visible entre los colombianos: la búsqueda de alternativas para proteger sus recursos y prepararse ante eventualidades. De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, el 77,6 % de quienes ahorran lo hacen con el objetivo de contar con un respaldo económico para enfrentar emergencias o situaciones inesperadas.

Bajo este escenario, KOA busca continuar ampliando el acceso a productos de inversión mediante su CDT Digital, el cual puede abrirse desde COP 250.000 y con tasas de hasta el 13,30 % E.A. en plazos de 12 meses. La propuesta de la compañía destaca por ofrecer rentabilidades atractivas y flexibles, así como una experiencia digital simple que acerca los productos de ahorro e inversión a cualquier persona, en cualquier lugar del país.

Uno de los principales diferenciales de este producto frente a otros competidores radica en que permite a los usuarios realizar la apertura a través de transferencias PSE desde cualquier entidad financiera, en menos de 8 minutos y sin necesidad de abrir una cuenta adicional o vincularse a una entidad bancaria específica. Esto facilita el acceso y amplía las posibilidades de ahorro para personas en distintas regiones del país. Además, el CDT cuenta con el respaldo del Seguro de Depósitos de Fogafín, garantizando así la protección de los depósitos de los usuarios hasta por COP 50.000.000 por cliente.

“La meta es clara: queremos seguir impulsando la inclusión financiera de miles de personas que aún encuentran barreras para acceder a productos de ahorro e inversión. También queremos fomentar una cultura de ahorro en la que los colombianos sepan que pueden hacer crecer su dinero desde casa, de forma segura, con tasas fijas y condiciones claras que les permitan avanzar hacia sus metas financieras”, agregó Galindo.

Finalmente, en un entorno económico donde la planificación financiera cobra cada vez más relevancia, el ahorro continúa consolidándose como una herramienta clave para enfrentar imprevistos, alcanzar metas y construir mayor tranquilidad a futuro. La creciente adopción de productos digitales refleja también un cambio en la forma en que los colombianos se relacionan con sus finanzas y toman decisiones sobre su dinero.