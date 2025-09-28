Bancamía activa llaves digitales y prepara a microempresarios para Bre-B

Bre-B será un motor de inclusión financiera al facilitar que más personas y negocios se integren al ecosistema digital. Foto: Cortesía Bancamía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Enviar dinero un domingo en la noche, un festivo o después de las cuatro de la tarde ya no será un obstáculo en Colombia. Con la entrada en operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, se abre una era de transferencias en tiempo real que transformará la manera en que los colombianos mueven su dinero.

Algunos bancos ya habilitaron la creación de llaves digitales, identificadores únicos que permitirán a los usuarios enviar y recibir dinero al instante, sin necesidad de conocer números de cuenta extensos.

Entre las primeras entidades en dar este paso se encuentra Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, que desde el 2 de julio de 2025 ofrece a sus clientes la posibilidad de registrar sus llaves a través de la aplicación Banca Móvil.

Una puerta al ecosistema Bre-B

El sistema busca reducir el uso de efectivo, abaratar los costos de las transacciones financieras y, sobre todo, impulsar la inclusión financiera. Según el más reciente Reporte de Inclusión Financiera 2024, en Colombia el acceso de personas jurídicas a productos financieros (de depósito o crédito) alcanzó el 72,5 %, mientras que el de personas naturales fue de 96,3%. Sin embargo, aún el 70 % de los pagos en el país todavía se realiza en efectivo, una realidad que Bre-B pretende revertir.

En el caso de Bancamía, las llaves tendrán el formato @MIA + número de celular del usuario, facilitando que cualquier persona pueda enviar dinero sin conocer su número de cuenta. Esta funcionalidad se conecta directamente a la cuenta de ahorros o al depósito de bajo monto del cliente.

“Este paso acerca a los microempresarios a soluciones digitales de vanguardia que amplían el efecto de la inclusión financiera para llevarla hacia un fortalecimiento empresarial”, aseguró Karen Quiroga, vicepresidenta de Transformación Digital e Innovación de Bancamía.

Incentivos para los clientes

Además de la facilidad de uso, Bancamía está impulsando el registro temprano de las llaves digitales. Quienes activaron su llave @MIA + número de celular antes del 25 de septiembre de 2025, podrán recibir regalos en dinero en efectivo, sin rifas ni sorteos.

De esta manera, la entidad prepara a sus clientes para la integración plena al ecosistema Bre-B que, según el cronograma del Banco de la República, iniciará su fase operativa en octubre de 2025.

Beneficios clave de Bre-B para microempresarios

Colombia es un país de microempresarios: el 99 % del tejido empresarial está compuesto por estas unidades de negocio, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Para ellos, el sistema Bre-B traerá ventajas concretas:

Transferencias en segundos, 24/7. Enviar dinero en cualquier momento, incluso festivos o de noche. Operaciones simples desde el celular. Todo desde la app Banca Móvil de Bancamía, sin complicaciones. Seguridad reforzada. Cada operación se respalda en una llave digital, reduciendo riesgos de fraude y errores de digitación. Montos más altos. Se podrán enviar hasta $11,5 millones por transacción, frente a los $3 millones que actualmente permite Transfiya.

Cómo registrar la llave en Bancamía

El proceso es rápido y sencillo:

Ingresar a la aplicación Banca Móvil, de Bancamía. Seleccionar el ícono “Bre-B”. Registrar la llave elegida: celular, documento, correo o la alfanumérica (@MIA + #CELULAR). Vincularla a la cuenta de ahorros. Confirmar. ¡Y listo!

El futuro de los pagos en Colombia

Bre-B no solo cambiará la forma de enviar dinero: también será un motor de inclusión financiera al facilitar que más personas y negocios se integren al ecosistema digital. El Banco Mundial ha resaltado que la inclusión financiera es clave para reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico.

Por eso, en palabras de Quiroga, “esto no solo reduce barreras tecnológicas, sino costos operativos, lo cual fortalece la formalización de los negocios y amplía las oportunidades de acceso a servicios financieros de crédito, seguros, ahorros y educación financiera. Todo lo anterior se refleja en potenciar el crecimiento de las unidades productivas de los microempresarios”.

Con Bre-B y Bancamía, los emprendedores más pequeños del país estarán listos para dar un salto hacia la digitalización financiera, con más eficiencia, seguridad y oportunidades para crecer.