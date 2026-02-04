Banco Mundo Mujer cumple 11 años impulsando la inclusión financiera en Colombia 

Foto: El Banco Mundo Mujer impulsa la inclusión financiera facilitando el acceso al microcrédito. / Cortesía

Banco Mundo Mujer celebra 11 años como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, consolidando un proceso que comenzó hace más de tres décadas como fundación dedicada al microcrédito. Desde sus inicios, la organización ha enfocado su labor en acompañar a las comunidades trabajadoras del país, aquellas que sostienen la economía de sus familias y regiones. Hoy, el banco se consolida como un actor relevante en el desarrollo económico y social del país.

El impacto de su gestión se evidencia en cifras: más de dos millones de clientes han accedido al menos a un producto financiero y, a lo largo de su historia, se han desembolsado más de COP 21 billones en microcréditos. Estos resultados reflejan la confianza que millones de colombianos han depositado en una entidad que conoce sus realidades y respalda sus iniciativas productivas.

Al cierre de 2025, Banco Mundo Mujer registró 475.520 clientes vigentes en crédito y 280.983 con productos de ahorro e inversión. La entidad alcanzó una cartera bruta de COP 2,9 billones y captaciones por COP 2,5 billones, mostrando un crecimiento equilibrado entre colocación y ahorro.

Más allá de los indicadores financieros, mantiene un enfoque social que marca su identidad. El 57 % de sus clientes de crédito son mujeres y más del 90 % pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Su cobertura incluye tanto zonas rurales como urbanas, lo que da cuenta de su compromiso con territorios donde el acceso a servicios financieros sigue siendo limitado. Además, el 79 % de su cartera está concentrada en microcrédito, reafirmando su vocación de apoyo a pequeños negocios que generan empleo y dinamizan la economía local.

“El crecimiento del banco no se explica solo en cifras, sino en las historias que hay detrás de cada crédito y cada ahorro. Nuestro propósito ha sido acompañar el trabajo y la constancia de las comunidades donde estamos presentes”, afirmó José Vicente Velasco, presidente de Banco Mundo Mujer.

En el marco de su aniversario número 11, la entidad continuará recorriendo el país para celebrarlo junto a sus clientes, a quienes seguirá ofreciendo iniciativas y beneficios orientados a fortalecer el crecimiento de sus negocios. De esta manera, el banco reconoce el esfuerzo diario de quienes trabajan por el desarrollo de sus proyectos productivos y el bienestar de sus familias.

En paralelo, Banco Mundo Mujer ha avanzado de manera sostenida en innovación digital. Actualmente, sus clientes pueden abrir cuentas de ahorro o CDT desde la aplicación móvil, acceder a créditos en modalidad 2x3 o solicitar créditos rotativos con desembolso inmediato. Estas herramientas representan un paso importante en materia de inclusión financiera, al facilitar el acceso a productos ágiles y seguros sin barreras geográficas ni trámites complejos.

Con más de una década de trayectoria como entidad regulada y más de 30 años de experiencia como fundación, Banco Mundo Mujer enfrenta el futuro con el desafío de ampliar su impacto, manteniendo una banca cercana, responsable y enfocada en las comunidades trabajadoras. Su aniversario 11 no solo conmemora el camino recorrido, sino que proyecta un compromiso renovado con la innovación y el progreso económico del país.