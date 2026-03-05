Betsala es nuevo socio regional oficial del Sevilla FC en Chile

Esta alianza entre Betsala y Sevilla FC consolida un puente cultural y deportivo con un país que ha sido históricamente cercano al club. / Cortesía Foto: Cortesía

Chile refuerza su alianza con un histórico del fútbol español, el Sevilla FC. El acuerdo, firmado con Betsala , una de las plataformas de apuestas más reconocidas en Latinoamérica y que cuenta con miles de usuarios chilenos, consolida la presencia de la marca sevillista en un país donde el interés por este equipo cada vez es más notable.

El club del sur de España continúa así reforzando su proyección internacional con un nuevo acuerdo estratégico en Latinoamérica que sitúa al país andino como un mercado clave. La colaboración permitirá impulsar diferentes activos digitales del club específicamente orientados al público chileno, según informan desde la propia entidad. Gracias a este patrocinio regional, ambos espacios ganarán visibilidad y reforzarán su posicionamiento en un país con gran tradición futbolística.

Una alianza estratégica para crecer

En su misión de consolidar la marca fuera de España, el Sevilla FC impulsa esta campaña de internacionalización para ganar más aficionados fuera del país europeo. Asimismo, desde Betsala destacan que la alianza representa un paso natural en su apuesta por el deporte y, especialmente, por el fútbol. Para la compañía chilena, vincular su imagen a un club con la trayectoria y el prestigio del Sevilla supone una oportunidad para fortalecer su presencia en el mercado nacional.

Por su parte, el área de patrocinios del club subraya que este tipo de acuerdos regionales son clave dentro de su plan de expansión global. La internacionalización no solo busca impacto comercial, sino también reforzar la conexión emocional con aficionados de distintos países.

La histórica relación del Sevilla FC con el fútbol chileno

La vinculación entre el Sevilla y el fútbol chileno no es casual. A lo largo de los años, numerosos jugadores del país sudamericano han dejado su huella en el club. En la actualidad, el gran referente chileno es Alexis Sánchez, quien milita en el conjunto sevillista y recientemente marcó un gol en el derbi de la ciudad frente al Real Betis. Junto a él, también forma parte de la plantilla el lateral Gabriel Suazo, otro ejemplo del talento que el país andino aporta al fútbol europeo.

Esta relación viene de lejos. Futbolistas históricos como Iván Zamorano dejaron su sello en el Sánchez Pizjuán, uno de los mejores delanteros de los noventa. También pasó por el equipo Gary Medel, otro referente

Internacionalización y crecimiento de marca

Con este nuevo patrocinio en Chile, la entidad sevillana fortalece su presencia comercial, además de consolidar un puente cultural y deportivo con un país que ha sido históricamente cercano al club. La combinación de estrategia digital, patrocinio regional y presencia de futbolistas chilenos en la plantilla actual crea un ecosistema ideal para seguir creciendo en el mercado latinoamericano.