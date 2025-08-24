Bimedco celebra 40 años de innovación en salud

Actualmente la compañía cuenta con más de 100 colaboradores en el país. Foto: Cortesía

General Médica de Colombia – Bimedco®, empresa líder en soluciones médicas innovadoras, celebra 40 años de trayectoria reafirmando su compromiso con la transparencia, la ética y la innovación al servicio de la salud de los colombianos.

Desde su fundación en 1985, Bimedco ha sido una compañía visionaria, pionera en traer al país tecnologías médicas de vanguardia que han marcado hitos en la atención en salud. Entre ellos se destacan en 1990, la instalación del primer MRI de alto campo en Colombia, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que transformó el diagnóstico por imágenes y en 2006 la puesta en marcha del primer SPECT/CT en la Fundación Valle del Lili, modernizando la medicina nuclear.

En 2025 hicieron la instalación en Barranquilla del Resonador Magnético RM 5.300 de Philips uno de los primeros en el país, con cero uso de helio, un avance trascendental en sostenibilidad y eficiencia.

Asimismo, la compañía es referente en oncología con más de 25 aceleradores lineales instalados y tres más en proceso de instalación en el país, tecnología de última generación que ha revolucionado los tratamientos contra el cáncer y acercado soluciones de clase mundial a las comunidades colombianas.

Exclusividad en innovación contra el cáncer

Bimedco® es el único importador autorizado en Colombia de la marca Elekta, gigante mundial en el desarrollo de equipos biomédicos para el tratamiento del cáncer a través de radioterapia.

Esta alianza estratégica garantiza al país el acceso directo y seguro a equipos de última generación, repuestos originales y soporte especializado, asegurando la continuidad y calidad en los tratamientos oncológicos. Gracias a este respaldo, hospitales y clínicas cuentan con la confianza de que sus pacientes reciben terapias con estándares internacionales y con el respaldo de una compañía que entiende la magnitud de la lucha contra el cáncer.

Hoy, con más de 100 colaboradores y presencia en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Eje Cafetero, Bucaramanga y sus alrededores, Bimedco reafirma su liderazgo en dispositivos médicos y soporte técnico especializado.

Una compañía que evoluciona con el sector salud

Bimedco® ha diversificado y consolidado líneas de negocio en Cuidado Crítico y Cirugía, además de fortalecer su papel en imágenes diagnósticas, donde acumula más de 35 años de experiencia y regresa con renovada fuerza y conocimiento.

“Bimedco® ha sabido sortear con ética, transparencia y un enorme propósito de construir país, los constantes cambios del sector salud en Colombia. Son 40 años construidos con pasión y compromiso con la salud de los colombianos. Miramos al futuro con la determinación de seguir transformando vidas a través de la ciencia, la innovación y la tecnología médica”, afirmó Lina Betancur, Gerente General de Bimedco.

Un compromiso que trasciende

Para los accionistas, Dr. Orlando Sánchez, Dra. Luz Stella Gómez, Dr. Enrique Rodríguez y Dr. Iván Morales, así como para los miembros externos de la Junta Directiva y el equipo humano de la compañía, esta conmemoración es más que un aniversario: es la reafirmación de un propósito que seguirá guiando a la organización por los próximos 40 años.

Bimedco® seguirá apostándole al país, ofreciendo soluciones integrales en equipos y dispositivos médicos de última tecnología, con un servicio técnico confiable y una estrategia educativa centrada en el paciente.

15 años de Gamma Knife® Colombia

La Fundación Clínica Shaio conmemora 15 años de operación del Gamma Knife, una tecnología especializada de alto nivel en radiocirugía cerebral que ha transformado el tratamiento de más de 2.700 pacientes en Colombia. Desde mayo de 2010, cuando se instaló el primer modelo PERFEXION, único en Latinoamérica en ese momento y con la actualización al Gamma Knife ICON®, la institución ha sido pionera en ofrecer un tratamiento efectivo, preciso y mínimamente invasivo, dedicado exclusivamente al cerebro. Porque la verdadera tecnología es poder entrar al cerebro sin tocarlo.

El Gamma Knife ICON® utiliza 192 haces de rayos gamma generados por Cobalto-60 que convergen con absoluta precisión en las zonas definidas por el equipo médico, permitiendo administrar altas dosis de radiación solo en el tejido afectado, sin comprometer las áreas sanas del cerebro. Esto lo convierte en la mejor alternativa frente a la cirugía tradicional en múltiples patologías neurológicas y oncológicas.

El Gamma Knife ICON® ofrece tratamientos de alta precisión para malformaciones vasculares, tumores cerebrales profundos, benignos y malignos (incluyendo metástasis), así como para trastornos neurológicos y psiquiátricos resistentes como Parkinson, epilepsia, temblores, depresión u obsesiones compulsivas, además del control de diversos dolores neuropáticos como la neuralgia del trigémino. Entre sus principales ventajas se destacan su carácter ambulatorio y mínimamente invasivo.

El equipo médico de la Clínica Shaio, conformado por destacados neurocirujanos y físicos médicos, ha sido clave en este logro, posicionando al país como referente regional en el acceso a neurocirugía de alta tecnología.

En esta trayectoria, la alianza con Bimedco ha sido fundamental. Como socio estratégico en servicio técnico especializado, Bimedco ha garantizado la operación continua y segura de esta tecnología de vanguardia, reafirmando su compromiso con el sector salud colombiano y con el acceso de los pacientes a soluciones médicas de clase mundial.

“Cumplir 15 años con Gamma Knife es un orgullo para la Fundación Clínica Shaio y para el país. Hemos transformado miles de vidas gracias a una tecnología única, segura y altamente efectiva. La confianza de los pacientes y el soporte técnico de aliados como Bimedco nos impulsan a seguir liderando la neurocirugía de precisión en Colombia”, señaló el Dr. Andrés Fonnegra Caballero. Médico Neurocirujano - Neurointervencionista.