Bucaramanga entrega 300 becas de pregrado, maestría y doctorado

Un total de 300 becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado fueron otorgadas en Bucaramanga como resultado de una alianza estratégica entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Educación, OFAI y EDUCA EDTECH Group. De estas, 45 se asignaron a funcionarios públicos, 73 a docentes y 182 a ciudadanos.

Este programa tiene como objetivo principal ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en áreas fundamentales para el mercado laboral actual, fortaleciendo así la formación de talento en la región.

Los beneficiarios accedieron a programas en universidades internacionales, con modalidades flexibles que les permiten estudiar sin abandonar sus responsabilidades profesionales o familiares.

Las becas cubren programas de formación en campos como:

• Negocios y tecnología: Marketing Digital, Data Science, MBA, Project Management y Ciberseguridad.

• Educación: Psicopedagogía, Tecnología Educativa, Educación Física, Pedagogía Montessori y Atención a la Diversidad.

• Carreras profesionales: Administración, Ingeniería en Seguridad Informática, Internet de las Cosas, Logística y Marketing Digital.

Historias que inspiran

Destaca el caso de José Fernando, o el “profe Fercho”, quien es docente de matemáticas y física. Recientemente ingresó a la Maestría en Educación.

“Quiero profundizar en pedagogía y didáctica para diseñar estrategias más efectivas que potencien el aprendizaje de mis estudiantes. Mi meta es convertirme en un líder educativo que inspire a otros docentes”, dijo.

Yenny Milena Beltrán Misas es una de las personas beneficiadas. Es diseñadora de modas y emprendedora local. Actualmente cursa la Maestría en Educación, Tecnologías e Innovación.

“Aspiro a convertirme en docente universitaria y fortalecer mi marca personal. Esta beca cambió mis planes completamente y me abrió nuevas oportunidades”, señaló Beltrán.

Por su parte, Lilibeth Lorena Narváez Rojas, profesional en Gestión Empresarial, eligió la Maestría en Administración: “Ya he aprendido conceptos nuevos y mi meta es culminar el proceso satisfactoriamente para abrir más puertas laborales”, comentó.

Bucaramanga está comprometida con la educación

“Bucaramanga tiene un compromiso genuino con el desarrollo profesional de su gente. La articulación con la alcaldía ha sido ejemplar, y el entusiasmo de los beneficiarios nos motiva a expandir este modelo en otras regiones”, explicó Tatiana Fuentes, directora de Relacionamiento de EDUCA EDTECH Group, resaltando el impacto.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, explicó que el convenio permite que profesionales, emprendedores y servidores públicos accedan a formación internacional de calidad.

“Estas becas brindan conocimientos actualizados y flexibles que responden a las exigencias del mundo laboral contemporáneo”, afirmó Beltrán.

Tras su éxito en Bucaramanga, EDUCA EDTECH Group ha extendido el modelo a Bogotá, Neiva, Valledupar y Barranquilla, donde hasta la fecha se han entregado 751 becas a estudiantes.