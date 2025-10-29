Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Punto de Encuentro
29 de octubre de 2025 - 08:01 p. m.

Cajas de compensación: salud, trabajo y envejecimiento poblacional en Colombia

Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, advierte que el próximo gobierno debe sentarse a pensar en una reforma pensional para aumentar la edad de jubilación en Colombia y que el envejecimiento de la población obliga a repensar políticas públicas y a adaptar servicios de las cajas de compensación. Dice que se requieren reformas laborales y de salud acordes con la realidad del país. Asocajas revela que la afiliación de trabajadores independientes ha crecido 20 % en los últimos cinco años. Diálogo con Élber Gutiérrez Roa, de El Espectador.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Élber Gutiérrez Roa

Élber Gutiérrez Roa

Temas Relacionados

Asocajas

cajas de compensación

empleo en Colombia

reforma tributaria

reforma a la salud

reformas de petro

subsidios para educación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.