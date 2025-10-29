Cajas de compensación: salud, trabajo y envejecimiento poblacional en Colombia

Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, advierte que el próximo gobierno debe sentarse a pensar en una reforma pensional para aumentar la edad de jubilación en Colombia y que el envejecimiento de la población obliga a repensar políticas públicas y a adaptar servicios de las cajas de compensación. Dice que se requieren reformas laborales y de salud acordes con la realidad del país. Asocajas revela que la afiliación de trabajadores independientes ha crecido 20 % en los últimos cinco años. Diálogo con Élber Gutiérrez Roa, de El Espectador.