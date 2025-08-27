No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Calvin Klein inaugura nueva tienda en la exclusiva Zona T de Bogotá

La tienda ofrece la experiencia completa del portafolio Calvin Klein, con una amplia variedad de productos que incluyen ropa para hombre y mujer, calzado, accesorios y la reconocida línea de ropa interior.

Redacción Especiales
27 de agosto de 2025 - 02:15 p. m.
Esta exclusiva tienda en Bogotá es de 142 m².
Foto: Cortesía
Calvin Klein, una de las marcas de moda más icónicas a nivel global, anuncia la apertura de su nueva tienda Calvin Klein en la exclusiva Zona T de Bogotá, ubicada en la Carrera 13 #81-17. Esta inauguración marca un hito importante para la marca en Colombia, gracias a su estratégica ubicación en uno de los epicentros comerciales y de entretenimiento más relevantes del país.

Con un espacio de 142 m², la tienda ofrece la experiencia completa del portafolio Calvin Klein, con una amplia variedad de productos que incluyen ropa para hombre y mujer, calzado, accesorios y la reconocida línea de ropa interior. La propuesta está pensada para brindar una experiencia lifestyle completa, acercando a los consumidores al estilo distintivo y atemporal de la marca.

Inspirada en la estética clásica de Calvin Klein, la tienda está diseñada para resaltar la oferta de productos dentro de un espacio depurado y monocromático. La atmósfera de la tienda resalta la mezcla entre textura y forma, mientras que las superficies de acero inoxidable contrastan con los detalles de madera, alfombra de tejido natural y el mobiliario minimalista resaltan las últimas colecciones. El espacio también cuenta con una iluminación cálida para una experiencia única y confortable.

La apertura de esta tienda se suma a los más de 20 puntos de venta que Calvin Klein tiene en el país, reafirmando su compromiso con el mercado colombiano y ofreciendo a sus clientes locales y visitantes internacionales un espacio donde encontrar las últimas colecciones y vivir de primera mano el estilo atemporal que define a la marca.

