Cámara de Comercio de Bogotá lanzó la Media Maratón Andina CCB

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció el lanzamiento oficial de la Media Maratón Andina CCB, competencia deportiva que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre en Fusagasugá, Cundinamarca, y que espera reunir a cerca de 5.000 atletas de todo el país. El evento se organiza en alianza con la Alcaldía de Fusagasugá y busca promover el turismo, el deporte y la economía regional, especialmente en la provincia del Sumapaz.

La carrera contará con tres distancias: 5K, 10K y 21K, con valores de inscripción de $60.000, $80.000 y $100.000 COP respectivamente. La bolsa de premios asciende a 30 millones de pesos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre y los interesados podrán registrarse a través del portal oficial de la CCB (www.ccb.org.co). Además, se habilitó un beneficio para grupos: por cada cinco inscripciones en la misma transacción, se aplicará un 20 % de descuento con el código GRUPOSMMANDINA.

El evento fue presentado en el Centro Empresarial Chapinero de la CCB y contó con la participación de reconocidos atletas internacionales como los kenianos Lilian Jelagat, Dickson Kimeli y Kelvin Kriprop, así como figuras del atletismo nacional entre ellas Jeidy Jazbleidy Mora, Edisson Gilberto Bernal, Carlos Mario Patiño ‘La Potra’ y Miguel Ángel Rincón.

“En estos dos años desde que creamos el Clúster de Deporte y Recreación hemos podido crear sinergias alrededor del deporte a diferentes actores, empresarios, y así impulsar no solo el deporte sino a los empresarios que rodean este tipo de actividades- El reto cada vez es mucho más fuerte, este año el desplazamiento busca darle mayor visibilidad a Cundinamarca y que el departamento sea una vitrina para el entorno del turismo”, explicó Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB.

La Media Maratón Andina será una oportunidad para mostrar el potencial turístico de Fusagasugá y dinamizar sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios. “Esta competencia nos hará vivir una experiencia que combina el deporte con la gastronomía, el turismo y el calor humano de nuestra gente y será un motor para motivar la economía de nuestra ciudad y sus servicios turísticos. Nuestro municipio está a solo 63 km de distancia de Bogotá, pero quien nos visite descubrirá que acá hay un lugar para el deporte, el descanso y la vida al aire libre”, señaló William García Fayad, alcalde de Fusagasugá.

El presidente ejecutivo de la CCB también aprovechó el escenario para hablar del apoyo de la empresa privada como Bavaria, quienes, gracias a su apoyo, la CCB ahora podrá donar algunas entradas dándole ese carácter de inclusión y acceso al deporte que promueven desde la cámara.

La Media Maratón Andina CCB estará acompañada de una agenda cultural y empresarial durante el mes de noviembre. Entre las actividades programadas se encuentran el Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla “Emilio Sierra Baquero”, que se realizará entre el 28 y el 30 de noviembre; el Festival Gastronómico, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre; y la Feria Empresarial y de Emprendimientos, programada para los días 29 y 30 de noviembre, donde además se entregarán los kits a los corredores.

La CCB resaltó que experiencias anteriores han mostrado un impacto positivo para las regiones anfitrionas. En 2024, durante la Media Maratón realizada en Zipaquirá y Cogua, se registró una ocupación hotelera del 98 %, la generación de 800 empleos directos y un incremento en ventas entre el 15 % y el 20 % durante el fin de semana del evento.

El cronograma contempla que las inscripciones cierren el 31 de octubre, mientras que el 28 de noviembre se realizará en Bogotá la feria comercial #SomosLlaves y la entrega de kits, el 29 de noviembre se repetirá esta actividad en Fusagasugá y el domingo 30 de noviembre se celebrará la Media Maratón Andina CCB 2025. La organización confirmó que aún quedan cupos disponibles e invitó a corredores aficionados y profesionales a sumarse a esta jornada deportiva y cultural en la llamada “ciudad jardín” de Colombia.