Cámara de Comercio de Cali: cómplice del progreso que transforma al Valle y al Pacífico

El Valle del Cauca es sinónimo de inversión, innovación empresarial e internacionalización de empresas irresistibles para el mundo. Gracias a su capacidad y diversificación productiva con base exportadora, al ecosistema empresarial e institucional articulado, y al talento humano diverso, esta región se ha alejado de los modelos tradicionales que durante décadas definieron su perfil productivo, para pasar a vivir una profunda transformación hacia un esquema más diversificado, sofisticado y sostenible.

En el centro de esta transición está la Cámara de Comercio de Cali (CCC), que emerge como un actor fundamental y un cómplice estratégico del progreso empresarial de la región, desempeñando un papel articulador que conecta empresa, academia, Estado y sociedad para redefinir la competitividad del territorio.

Este trabajo permite que el Valle del Cauca se proyecte en sectores de alta sofisticación como farma, salud, tecnología. Y aunque la agroindustria y la industria manufacturera siguen siendo pilares, el Valle ha logrado diversificar su canasta exportadora, combinando bienes agroindustriales, manufacturas livianas y servicios basados en conocimiento. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, el crecimiento de las exportaciones a octubre de 2025 en valor fue un 15,7 % y volumen 11,5 %, lo que refleja una mayor resiliencia frente a choques externos, diferenciándolo de regiones con alta dependencia de un solo sector o del mercado interno.

“La CCC es cómplice del crecimiento de las empresas de todos los tamaños y en todos los lugares. Acompañamos a más de 115.000 protagonistas del progreso, representando sus intereses y promoviendo un entorno para la inversión, la internacionalización y la innovación. Somos una plataforma de posibilidades para una región que cree en su futuro y en un modelo de desarrollo donde empresa y entorno avanzan juntos. Por eso trabajamos en habilitar condiciones para generar confianza y el crecimiento de los negocios que redundan en movilidad social y bienestar para todos.”, afirma María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

De gestora a cómplice

Para liderar esta era de cambios, la CCC emprendió una profunda transformación interna y dejó atrás un rol principalmente gestor para avanzar hacia un rol más dinámico y protagónico. Bajo este mandato ha estructurado su estrategia corporativa 2026 – 2036, que funciona sobre tres motores específicos.

El primero se enfoca en los “Dinamizadores regionales (empresas esenciales)”, que son las 97.000 empresas que generan más del 70 % del empleo y sostienen las economías locales. Para ellas, la CCC ha desarrollado una metodología innovadora de intervención por metro cuadrado que identifica distritos dinámicos, zonas donde convergen múltiples actividades económicas, entre otros, para diseñar soluciones locales que aumenten la productividad y la densificación empresarial y el crecimiento de las empresas de todos los tamaños.

El segundo motor, “Pioneros Globales (Conexión Global)”, se enfoca en las 2.000 empresas que exportan e invierten desde el Valle, y generan el 80 % del ingreso regional. Ellas reciben un acompañamiento personalizado bajo un enfoque de intimidad empresarial, estrategia que se basa en las 3 I: inversión, internacionalización e innovación. “Esto con el objetivo final de hacerles el mundo más pequeño y accesible a los empresarios del Valle, eliminando fricciones y fortaleciendo la mentalidad de que el mercado no termina en nuestras fronteras, sino que el mundo es el mercado”, añade la presidente de la CCC.

El tercero y, quizás el más crucial para la sostenibilidad a largo plazo, es el de “Habilidades que transforman (personas en el centro)”, donde se reconoce que el talento es el pilar primordial para el desarrollo. Teniendo esto claro, la CCC actúa como un puente a través de alianzas con instituciones educativas y empresas, para así habilitar trayectorias para fortalecer capacidades y empoderamiento para los negocios, el trabajo y la autonomía.

“Reconocemos que el mundo de las habilidades exige nuevas formas de aprendizaje, distintas a los modelos tradicionales. Por eso estamos impulsando procesos de formación más flexibles, prácticos y orientados a resultados, en alianza con instituciones educativas, gremios y empresas ancla del territorio. Queremos que los jóvenes del Pacífico colombiano crean que en esta región se puede soñar en grande, que aquí hay espacio para crecer, crear y transformar. Es convertir potencial latente en capacidad activa que transforma empresas, industrias, y regiones”.

Estos tres motores no funcionarían sin el combustible que los mueve: la “Confianza empresarial”, un elemento que la CCC considera el activo más valioso que tienen como región, ya que, sin confianza no hay alianzas, ni inversión ni crecimiento verdadero.

Y esta confianza se refleja en las palabras de David Alejandro Delgado García, Subgerente de Laboratorios Osa, quien destaca que la Cámara de Comercio de Cali ha sido un apoyo constante en diferentes áreas de la empresa, sobre todo, porque al articularse con los distintos actores del ecosistema genera conexiones que potencian el desarrollo empresarial, facilitan el acceso a conocimiento y promueven iniciativas que impactan positivamente la competitividad y la sostenibilidad de las empresas en la región.

“Programas como Valle Impacta han sido fundamentales, ya que nos permitieron definir nuestra meta al 2030, estableciendo una visión clara del futuro que queremos construir y de cómo prepararnos para alcanzarlo. Asimismo, espacios como Prezent han sido clave para conectar con empresarios mentores y trazar la estrategia y estructurar la ejecución necesaria para hacer realidad esa visión. A esto se suman las charlas, talleres y espacios de interacción promovidos por la Cámara, donde el intercambio con otras empresas y expertos aporta conocimientos valiosos y perspectivas que fortalecen nuestro proceso de crecimiento”, comenta el subgerente.

El Valle como articulador del Pacífico

La ambición de la CCC y la estrategia del Valle trascienden con creces los límites departamentales, por eso hoy la región se ha reposicionado con una visión que pone al Valle del Cauca en un papel central y articulador en la integración logística, exportadora y productiva del Pacífico colombiano. Esta visión se materializa en iniciativas concretas como la Plataforma Empresarial del Pacífico, que en 2025 permitió beneficiar directamente a 233 empresarios y con la cual se gestionaron $1.600 millones de pesos en articulación con las Cámaras de Comercio de Cali, Chocó, Cauca, Tumaco y Buenaventura y la RAP Pacífico, así mismo 1.150 millones de pesos a través de la Política Pública CaliAfro de la Alcaldía de Cali.

Además, 20 empresas del Pacífico participaron en la Macrorrueda de Negocios, lo que les permitió conectar con compradores internacionales; y en lo corrido de 2025, 41 empresas hicieron parte de misiones internacionales a Estados Unidos y Panamá, conectando empresas del Pacífico colombiano con mercados internacionales.

Sumado a esto, en convenio con la Alcaldía de Cali y recursos de la política pública CaliAfro, se formaron 100 empresarios en identidad y raíces, habilidades para emprender, storytelling comercial, finanzas empresariales y preparación de pitch, con más de 960 horas de acompañamiento técnico especializado.

Desde la dimensión productiva y empresarial, el Valle del Cauca actúa como el principal nodo de transformación del Pacífico colombiano. Su sólida base agroindustrial, su capacidad manufacturera y su creciente ecosistema de servicios basados en conocimiento permiten integrar producción, logística y comercio exterior en un mismo territorio. Este proceso incorpora de manera creciente a empresarios del Pacífico, muchos de ellos de origen afrodescendiente, que están transitando desde economías locales hacia mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo una narrativa de desarrollo más inclusiva y con identidad territorial.

“En síntesis, el Valle del Cauca no solo es el principal soporte del sistema portuario del Pacífico colombiano, sino que hoy se posiciona como el eje integrador entre logística, producción, exportaciones y desarrollo empresarial, con la capacidad de liderar una estrategia de crecimiento regional más competitiva, sostenible e inclusiva, que reconozca y potencie el talento, la identidad y el empresariado del Pacífico colombiano”, agrega María del Mar Palau, presidente de la entidad.