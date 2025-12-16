Cáncer de mama: diagnóstico temprano y terapias eficaces, un binomio que salva vidas

Diego Mauricio González, coordinador clínico de los servicios de oncología en la Clínica Las Américas-Instituto de Cancerología de Medellín. / Cortesía Foto: Cortesía

Es probable que, al escuchar “cáncer de mama”, se nos venga a la mente la imagen de alguien cercano o al menos conocido: la amiga de una amiga, una hermana, la madre o la pareja. Todos los años, durante el mes de octubre, el famoso “Lazo rosa” inunda la televisión, las redes y los espacios públicos como un símbolo y recordatorio de que se trata de una enfermedad que puede afectar a cualquier mujer, sin muchas distinciones. No es algo lejano ni ajeno: puede tocar a alguien de nuestro entorno en cualquier momento.

No es una advertencia vacía. El cáncer de mama es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y una de las principales causas de muerte por esta enfermedad en todo el planeta. Solo en 2022 se estimó que 2,3 millones de mujeres recibieron este diagnóstico y que 670.000 murieron por su causa. Es el cáncer que más años de vida saludable arrebata y afecta por igual a mujeres de prácticamente todas las edades después de la pubertad. Aunque es poco común, también puede presentarse en hombres: de cada 100 casos, 99 ocurren en mujeres y 1 en un hombre.

En términos sencillos, ocurre cuando las células de la mama se alteran y comienzan a multiplicarse sin control, formando tumores que, si no se tratan, pueden propagarse por todo el cuerpo. Estas células cancerosas se originan en los conductos galactóforos o en los lobulillos, que son las glándulas que producen la leche del seno. Cuando el cáncer avanza, las células pueden invadir el tejido mamario cercano, formando los nódulos o engrosamientos palpables. Los cánceres invasivos tienen la capacidad de llegar a los ganglios linfáticos cercanos e incluso a otros órganos, en un proceso conocido como metástasis, que es probable que todos hayamos escuchado y asociemos a la muerte.

Desde que los antiguos egipcios documentaron por primera vez el cáncer de mama en el papiro conocido hoy como Edwin Smith Surgical Papyrus, alrededor del 3000-2500 a.C., y pasando por las descripciones que hicieron médicos como Hipócrates, el pronóstico de esta enfermedad ha mejorado mucho, especialmente en los países de altos ingresos. Según la OMS, entre la década de 1980 y la de 2020, la mortalidad por cáncer de mama ajustada por edad se redujo en un 40 % en estos países. Fundamentalmente, dos cosas explican esto: la ciencia, que ha desarrollado tratamientos cada vez más efectivos y seguros, y la prevención, que incluye la detección temprana.

Un binomio de oro

“Los cánceres que se diagnostican temprano tienen un mejor pronóstico y ese mejor pronóstico va de la mano de la posibilidad de hacer tratamientos con más eficacia”, explica el Dr. Diego Mauricio González, Coordinador Clínico de los servicios de oncología en la Clínica Las Américas - Instituto de cancerología de Medellín. Se trata de un binomio que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte: detección temprana y tratamiento oportuno y eficaz. En otras palabras, cuanto antes se identifica el cáncer de mama, más opciones existen para aplicar terapias menos agresivas, aumentar las probabilidades de éxito y mejorar la calidad de vida de la paciente.

“Entre más avanzado sea el estadio del cáncer, peor es el pronóstico”, agrega el Dr. González. No nos vamos a alargar mucho, pero el estadio, definido como el grado de avance del cáncer en el cuerpo, se clasifica en categorías que van desde el 0, que corresponde a un carcinoma in situ —un estadio precanceroso en el que hay tumor, pero todavía no ha invadido los tejidos cercanos—, hasta el 4, que indica que el cáncer se ha diseminado a otros órganos (metástasis). Los estadios tempranos se consideran del 1A al 2A, mientras que los avanzados, sin incluir el metastásico, abarcan desde el 2B hasta el 3C. “Las diferencias en cuanto a pronóstico son claras: un estadio 1 tiene una posibilidad muy alta de curación, dependiendo de algunos subtipos biológicos, con una probabilidad de supervivencia a cinco años superior al 85-90%. En los estadios 2 y 3, la probabilidad baja. Por eso, iagnosticar el cáncer de forma temprana es fundamental”, señala el Dr. González.

Los científicos lo llaman “diagnóstico temprano” y significa encontrar y diagnosticar una enfermedad en lugar de haber esperado hasta que los síntomas comiencen a manifestarse. ¿Y cómo se encuentra una enfermedad sin síntomas tan claros? Las guías internacionales recomiendan que todas las mujeres conozcan su cuerpo y reporten cualquier cambio sospechoso, se realicen exámenes clínicos de mama periódicos a partir de los 40 años y se sometan a mamografías regulares, generalmente cada uno o dos años. La edad recomendada para la mamografía y la frecuencia exacta pueden variar según el riesgo y las recomendaciones de cada médico, pero en general se considera especialmente importante entre los 50 y 69 años. No obstante, vale la pena mencionar que, en Colombia, aproximadamente el 30% de las mujeres con cáncer de mama son menores de 50 años.

En el país, según el Dr. González, los programas de tamizaje y acceso rápido que han desarrollado algunas EPS son herramientas clave para evitar retrasos y reducir el porcentaje de cánceres metastásicos.

Ahora bien, existen otros factores como la edad avanzada, la obesidad, el consumo nocivo de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama o la exposición a radiación, que podrían aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Sin embargo, la mitad de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres que no tienen factores de riesgo, más allá de ser mujeres y tener más de 40 años.

El segundo componente de este binomio, después de garantizar la detección temprana de un cáncer de mamá, es la posibilidad de un tratamiento. “En la última década, ha habido grandes avances en terapias que han modificado la historia natural de la enfermedad, permitiendo que las pacientes tengan mayores posibilidades de curación”, dice el Dr. González. El tratamiento depende de muchas cosas, entre ellas, del subtipo de cáncer, porque no todos los cánceres de mama son iguales. Los médicos clasifican los cánceres de mama según cómo se comportan las células tumorales y qué las hace crecer. Por ejemplo, los tumores conocidos como HER2 positivos tienen exceso de una proteína llamada HER2 que hace que las células cancerosas crezcan más rápido, y para ellos ya existen terapias dirigidas muy efectivas desde hace años. El triple negativo es otro subtipo que, hasta hace unos años, era difícil de tratar; sin embargo, en la última década se han desarrollado estrategias terapéuticas innovadoras que han mejorado la supervivencia de estas pacientes.

“El cáncer de mama de mama HER- y el triple negativo representan alrededor del 30% de todos los casos. Teníamos una asignatura pendiente con el 60, casi 70% de las pacientes que son receptoras hormonales positivos”, explica el Dr. González. Se refiere a un tipo de cáncer de mama muy frecuente, llamado receptor hormonal positivo, que significa que las células del tumor tienen “puertos” que responden a hormonas como el estrógeno y la progesterona. Cuando estas hormonas se unen a esos receptores, el tumor puede crecer más rápido. Recientemente, sin embargo, nuevos estudios han mostrado avances muy importantes en el tratamiento de este tipo de cáncer. Estos estudios, publicados en revistas como la de la Sociedad Europea de Oncología Médica, sugieren que ahora es posible reducir el riesgo de recaídas y mejorar la supervivencia de las pacientes, algo que hasta hace poco no estaba comprobado de manera tan clara.

En todo caso, la OMS recuerda que mientras antes una persona pueda acceder a un equipo de especialistas, mejores serán sus resultados. Ese equipo incluye médicos como oncólogos, radiólogos, patólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, trabajadores sociales y profesionales de salud mental, además de quienes se encargan de cuidados paliativos y rehabilitación. No es solo cuestión de tratar la enfermedad: este acompañamiento ayuda a los pacientes a mantener o recuperar su independencia, fuerza y capacidad para hacer las cosas que les importan en la vida y en su comunidad, mucho más rápido que si no contaran con un seguimiento integral.

El mensaje final, sin embargo, —insiste el oncólogo de la Clínica de las Américas, de Medellín—, es el diagnóstico temprano. “Es una oportunidad ganadora para todos. Primero, para el paciente: tendrá mayores posibilidades de curarse, de que la enfermedad no vuelva a aparecer y de recibir tratamientos menos intensos y menos tóxicos. Pero también es un beneficio para el sistema de salud. Aunque pueda parecer que aumenta el costo al hacerse más exámenes —no solo la mamografía y la ecografía, sino todo el proceso que puede seguir después—, al final los pacientes estarán diagnosticados más temprano, consumirán menos recursos, accederán menos al sistema y podrán disfrutar de más años de vida saludables y activos laboralmente. En pocas palabras, esta intervención es costo-eficaz. todos ganamos cuando el cáncer de mama se diagnostica temprano”.

Este es un llamado a la acción, para que, tanto mujeres como hombres, consulten oportunamente al médico y así lograr incrementar en el país las tasas de diagnóstico del cáncer de mama en fases tempranas.

