Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Punto de Encuentro

Informa

¡Cayó el Baloto! Siga cada sorteo en la sección de loterías de El Espectador

En el sorteo número 2.576 del Baloto, realizado la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, un jugador acertó los números 01-06-18-21-24 y la súper balota 12: así se ganó el acumulado de COP 29.000 millones.

Redacción Especiales
11 de noviembre de 2025 - 10:53 p. m.
La nueva sección reúne los resultados de los principales juegos de azar en Colombia.
La nueva sección reúne los resultados de los principales juegos de azar en Colombia.
Foto: Diseño publicidad
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¡Cayó el Baloto en Colombia! El tiquete ganador fue vendido en la ciudad de Montería, Córdoba, a través de un punto de venta de la red Baloto en modalidad manual. Con este premio, la capital cordobesa se convirtió en el nuevo epicentro de la suerte, y cientos de colombianos ya revisan sus combinaciones para saber si quedaron entre los ganadores secundarios.

Y ahora puede verificarlo directamente en El Espectador:Para que no se pierda ningún sorteo, El Espectador lanzó recientemente su nueva sección de Loterías, un espacio donde encontrará los resultados actualizados del Baloto, Revancha, el Chance y las principales loterías departamentales del país.

En esta nueva plataforma podrá:

  • Revisar los números ganadores de cada sorteo del Baloto y su Revancha.
  • Verificar combinaciones del Chance y de las loterías de Bogotá, Boyacá, Santander, Medellín y más.
  • Conocer el histórico de resultados y los acumulados vigentes.
  • Mantenerse informado con datos verificados, provenientes de fuentes oficiales autorizadas por Coljuegos.

“Queremos que los lectores tengan un espacio confiable para consultar resultados sin depender de terceros o de redes sociales. Esta nueva sección está diseñada para ser clara, rápida y segura”, explica el equipo digital de El Espectador.

El Baloto seguirá sorteándose todos los lunes, miércoles y sábados, con un nuevo acumulado en marcha. Así que, si esta vez no fue su turno, no pierda de vista los próximos sorteos: la suerte puede tocar su puerta en cualquier momento.

Consulte ya si es uno de los ganadores en nuestra nueva sección de loterías y manténgase al día con todos los resultados del país.

Ir a la sección de loterías →

Por Redacción Especiales

Temas recomendados:

Informa

Baloto

AbiertoEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.