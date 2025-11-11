¡Cayó el Baloto! Siga cada sorteo en la sección de loterías de El Espectador

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¡Cayó el Baloto en Colombia! El tiquete ganador fue vendido en la ciudad de Montería, Córdoba, a través de un punto de venta de la red Baloto en modalidad manual. Con este premio, la capital cordobesa se convirtió en el nuevo epicentro de la suerte, y cientos de colombianos ya revisan sus combinaciones para saber si quedaron entre los ganadores secundarios.
Y ahora puede verificarlo directamente en El Espectador:Para que no se pierda ningún sorteo, El Espectador lanzó recientemente su nueva sección de Loterías, un espacio donde encontrará los resultados actualizados del Baloto, Revancha, el Chance y las principales loterías departamentales del país.
- Resultados del Baloto, con acumulados y números ganadores actualizados.
- Resultados del Chance, con las combinaciones diarias más consultadas.
- Resultados de las loterías departamentales, con información oficial de Bogotá, Medellín, Cali, Boyacá, Santander y otras regiones.
En esta nueva plataforma podrá:
- Revisar los números ganadores de cada sorteo del Baloto y su Revancha.
- Verificar combinaciones del Chance y de las loterías de Bogotá, Boyacá, Santander, Medellín y más.
- Conocer el histórico de resultados y los acumulados vigentes.
- Mantenerse informado con datos verificados, provenientes de fuentes oficiales autorizadas por Coljuegos.
“Queremos que los lectores tengan un espacio confiable para consultar resultados sin depender de terceros o de redes sociales. Esta nueva sección está diseñada para ser clara, rápida y segura”, explica el equipo digital de El Espectador.
El Baloto seguirá sorteándose todos los lunes, miércoles y sábados, con un nuevo acumulado en marcha. Así que, si esta vez no fue su turno, no pierda de vista los próximos sorteos: la suerte puede tocar su puerta en cualquier momento.
Consulte ya si es uno de los ganadores en nuestra nueva sección de loterías y manténgase al día con todos los resultados del país.