¡Cayó el Baloto! Siga cada sorteo en la sección de loterías de El Espectador

La nueva sección reúne los resultados de los principales juegos de azar en Colombia. Foto: Diseño publicidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¡Cayó el Baloto en Colombia! El tiquete ganador fue vendido en la ciudad de Montería, Córdoba, a través de un punto de venta de la red Baloto en modalidad manual. Con este premio, la capital cordobesa se convirtió en el nuevo epicentro de la suerte, y cientos de colombianos ya revisan sus combinaciones para saber si quedaron entre los ganadores secundarios.

Y ahora puede verificarlo directamente en El Espectador:Para que no se pierda ningún sorteo, El Espectador lanzó recientemente su nueva sección de Loterías, un espacio donde encontrará los resultados actualizados del Baloto, Revancha, el Chance y las principales loterías departamentales del país.

En esta nueva plataforma podrá:

Revisar los números ganadores de cada sorteo del Baloto y su Revancha.

Verificar combinaciones del Chance y de las loterías de Bogotá, Boyacá, Santander, Medellín y más.

Conocer el histórico de resultados y los acumulados vigentes.

Mantenerse informado con datos verificados, provenientes de fuentes oficiales autorizadas por Coljuegos.

“Queremos que los lectores tengan un espacio confiable para consultar resultados sin depender de terceros o de redes sociales. Esta nueva sección está diseñada para ser clara, rápida y segura”, explica el equipo digital de El Espectador.

El Baloto seguirá sorteándose todos los lunes, miércoles y sábados, con un nuevo acumulado en marcha. Así que, si esta vez no fue su turno, no pierda de vista los próximos sorteos: la suerte puede tocar su puerta en cualquier momento.

Consulte ya si es uno de los ganadores en nuestra nueva sección de loterías y manténgase al día con todos los resultados del país.

Ir a la sección de loterías →