Club Colombia lanza una edición inspirada en Cien años de soledad para el 20 de julio

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Con motivo de la celebración del 20 de julio, Club Colombia, la marca premium de Bavaria, presentó una edición especial inspirada en Cien años de soledad, la serie de Netflix basada en la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La iniciativa busca rendir homenaje a una de las historias más representativas del país y celebrar aquellas expresiones culturales que han trascendido generaciones.

La edición especial está disponible desde hoy, 20 de julio, y coincide con el regreso de Macondo a la pantalla con el estreno de la segunda temporada de la serie. El lanzamiento hace parte de “Realismo Único”, la campaña con la que Club Colombia exalta las historias nacidas en Colombia que hoy son motivo de orgullo nacional.

Según la compañía, el homenaje también reconoce la historia compartida entre Bavaria y el país. Desde hace más de 137 años, la empresa ha acompañado distintas generaciones de colombianos y sus principales celebraciones, un legado que, asegura, inspira esta colaboración con una de las obras más emblemáticas de la literatura colombiana.

La colección está conformada por tres diseños inspirados en momentos representativos de Macondo. Club Colombia Trigo evoca la llegada del tren; Club Colombia Roja rinde homenaje al carnaval; y Club Colombia Dorada recrea la emblemática inundación. Cada botella fue concebida como una pieza de colección que lleva a sus etiquetas escenas de la historia.

Como parte de la iniciativa, la campaña incluye una pieza audiovisual que conecta el universo de Macondo con paisajes, tradiciones y momentos cotidianos de Colombia, con el propósito de reflejar la esencia del país. La colección estará disponible por tiempo limitado en los principales canales de venta a nivel nacional.