Colchones Pullman: la empresa colombiana que fabrica casi todo lo que vende

Colchones Pullman combina fabricación nacional, innovación y una red de más de 70 tiendas en Colombia. Foto: Cortesía Pullman

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En la industria colombiana del descanso hay un nombre que atraviesa generaciones: Colchones Pullman. La compañía, una de las de mayor trayectoria del sector, opera una red de más de 70 tiendas en el país, emplea a más de 750 colaboradores directos y conserva una característica cada vez más rara en el mercado: fabrica casi todo lo que vende.

Una empresa familiar y altamente integrada

Pullman opera bajo un modelo de integración vertical: produce su propia espuma y casi todos los componentes de sus colchones en plantas propias —de espuma, metalúrgica y de madera, entre otras—, con producción colombiana. Ese control sobre la cadena le permite responder directamente por la calidad de cada material que entra en sus productos.

Su capacidad industrial es tal que insumos como la espuma y el alambre también se venden a otras empresas del sector, incluidos sus principales competidores. Y en una de las tecnologías que transformó la categoría, la compañía es líder en colchones y sofás comprimidos no solo en Colombia, sino también en la región.

Detrás de esa operación sigue habiendo una empresa familiar, y generaciones de colombianos han dormido sobre sus colchones.

Más que colchones: portafolio y experiencia de compra

Aunque el colchón es el corazón del negocio, el portafolio se extendió a todo el entorno del descanso y del hogar: camas, mesas de noche, ropa de cama y muebles para sala y comedor, entre otros complementos.

La compañía también ha fortalecido aspectos clave en la decisión de compra en esta categoría: test de colchones para encontrar la opción ideal según los hábitos de descanso y las preferencias de cada persona, entrega ágil en todo el país y opciones de financiación con crédito propio y con aliados financieros.

Más de 70 tiendas en todo el país

La red física de Pullman, con más de 70 tiendas, es una de las más amplias de la categoría. La cifra tiene una explicación práctica: el colchón sigue siendo un producto que muchas personas quieren probar antes de comprar. En sus puntos de venta, los clientes pueden recostarse, comparar firmezas y recibir asesoría según su peso, su postura al dormir y sus condiciones de salud.

Un canal digital con más de diez años de historia

El otro sello de la compañía es tecnológico. Colchones Pullman es líder del comercio electrónico en la categoría de colchones en Colombia, un canal que opera desde hace más de diez años y que nació de apostar temprano por la venta en línea de un producto que, durante mucho tiempo, se consideró imposible de vender sin ser probado.

Esa apuesta temprana marcó la diferencia durante la pandemia. Cuando la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar todas las tiendas, la compañía no tuvo que improvisar una operación digital: el canal ya estaba consolidado y tenía un peso importante en las ventas, lo que le permitió seguir atendiendo a sus clientes mientras el comercio físico permanecía detenido. La pandemia terminó, pero la relevancia del canal se mantuvo.

Hoy es, de hecho, el frente que concentra la mayor inversión de la compañía: este año Pullman trabaja en una nueva página web, una nueva aplicación móvil, nuevas funcionalidades de compra y una fuerte apuesta por procesos con inteligencia artificial.

El descanso como asunto de salud

El trasfondo de toda esta operación es un tema que dejó de ser doméstico para convertirse en un asunto de salud pública: un adulto necesita entre siete y nueve horas de sueño diarias, según las recomendaciones internacionales, y dormir mal se asocia con problemas cardiovasculares, metabólicos y de salud mental. En esa conversación, la calidad del colchón es uno de los factores que las personas sí pueden modificar.

Rumbo a los 80 años

Los planes de la compañía tienen ahora un marco simbólico: el próximo año Pullman cumplirá 80 años. Y quiere llegar a esa fecha estrenando capacidad industrial: para ese momento inaugurará nuevas plantas de espumas y colchones con un alto grado de automatización y los mejores estándares de la industria a nivel internacional.

El objetivo es doble: seguir siendo líder en tecnología tanto para sus clientes finales como para los competidores a los que abastece con materias primas. A punto de completar ocho décadas, la premisa sigue siendo la misma con la que nació: que dormir bien no es un lujo, sino una condición básica del bienestar.

Pullman en cifras