Colombianos están dejando sus cesantías por más tiempo y multiplicando sus rendimientos

Protección administra las cesantías de cerca de 3,1 millones de clientes. Foto: Cortesía

El comportamiento de los colombianos frente a las cesantías está cambiando. Aunque tradicionalmente este ahorro se ha destinado a gastos inmediatos como pago de deudas o necesidades puntuales, nuevas cifras de Protección muestran que crece la tendencia de conservar estos recursos por más tiempo y aprovecharlos como una herramienta de bienestar financiero.

Según datos al 31 de octubre de 2025, el 38 % de los clientes mantiene sus cesantías por más de un año, un comportamiento que redefine el uso de este ahorro en el país. Dentro de ese grupo, el 28 % las conserva más de tres años y un 13 % las mantiene por más de cinco años, permitiendo que sigan creciendo y generando rentabilidad.

Rendimientos que impulsan el ahorro

El buen comportamiento de los fondos de cesantías administrados por Protección también ha impulsado esta tendencia. A corte de octubre:

El Fondo de Corto Plazo crecía al 7,70 % EA en los últimos tres meses.

El Fondo de Largo Plazo mostraba una rentabilidad del 15,57 % EA en los últimos dos años, según la Superfinanciera.

Esto significa que una persona que inició 2025 con $5 millones en el Fondo de Largo Plazo, a octubre tendría $5,55 millones.

En los últimos dos años:

Por cada $10 millones ahorrados en el Fondo de Corto Plazo, los clientes ganaron cerca de $2 millones.

En el Fondo de Largo Plazo, esos mismos $10 millones generaron más de $3,36 millones.

En total, entre enero y octubre de este año, Protección abonó $1 billón en rendimientos a las cuentas de cesantías de sus clientes.

Por otro lado, actualmente, Protección administra las cesantías de cerca de 3,1 millones de personas. El ahorro promedio por cliente asciende a $3,4 millones, una cifra que —bien gestionada y sumada a los aportes anuales— puede convertirse en un aliado clave para metas como educación, vivienda, emprendimiento o para enfrentar imprevistos.

En cuanto a los montos acumulados:

El 65 % tiene ahorrado el equivalente a un salario mínimo.

El 24,2 % ha acumulado entre uno y cinco salarios mínimos.

El resto se distribuye en montos superiores, aunque menos del 1 % supera los 50 salarios mínimos.

Estos datos muestran una oportunidad importante para fortalecer el hábito del ahorro y aprovechar los beneficios de mantener las cesantías invertidas por más tiempo.

“Las cesantías no son solo un ingreso adicional una vez al año, son un ahorro con propósito pensado para proteger al trabajador en momentos clave de su vida. Cuando las personas deciden dejar sus cesantías en el fondo y no retirarlas de inmediato, están construyendo tranquilidad y oportunidades para el futuro”, afirmó Ángela Maya, líder del negocio de Ahorro y Retiro de Protección.

La compañía ha fortalecido su acompañamiento a los usuarios con herramientas digitales, asesoría especializada y programas educativos, entre ellos:

Navegador Financiero, que a través de un test ofrece una ruta de contenidos personalizados.

Universidad Protección, con cursos y aprendizajes sobre bienestar financiero, pensional y habilidades blandas.

Modelos de acompañamiento para empresas que buscan impulsar el bienestar financiero de sus colaboradores.

Consejos para aprovechar mejor las cesantías

Desde la estrategia de bienestar financiero de Protección, se destacan dos recomendaciones clave:

1. Planear con visión de futuro. Antes de retirar las cesantías, es importante analizar si el gasto aporta a metas de largo plazo. Usarlas para educación, vivienda o proyectos que aumentan el patrimonio es más beneficioso que destinarlas a gastos corrientes.

2. Elegir el portafolio adecuado:

• Corto Plazo: cuando se necesita liquidez.

• Largo Plazo: cuando se busca mayor rentabilidad y no hay necesidad inmediata de retiro.

Cada día que las cesantías permanecen invertidas, generan rendimientos y ayudan a construir estabilidad económica.

En un contexto de cambios económicos y necesidad de mayor resiliencia financiera, las cesantías se consolidan como una herramienta estratégica para construir un futuro más estable. Mantenerlas invertidas por más tiempo no solo ofrece protección, sino que permite fortalecer el patrimonio y avanzar en metas importantes.

Elegir las Cesantías en Protección es comprar futuro.

