Colsubsidio, aliado clave del desarrollo empresarial

Desarrollo empresarial ofrece herramientas prácticas para fortalecer la estrategia y acelerar el crecimiento de las mipymes. Foto: Cortesía

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Las pequeñas empresas no solo crecen cuando venden más. También lo hacen cuando fortalecen su gestión, incorporan tecnología, consolidan sus finanzas, acceden a nuevos mercados y desarrollan liderazgos capaces de sostener su crecimiento. Con esa visión, Colsubsidio acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas afiliadas con una oferta de desarrollo empresarial orientada a convertir los retos cotidianos en oportunidades de productividad, innovación y competitividad.

Desde el Ecosistema de Productividad y Desarrollo Empresarial, el portafolio se adapta al nivel de madurez de cada empresa y se enfoca en cuatro ejes: mercado, talento, mentalidad y cultura, y estrategia y management. La oferta reúne 15 programas de acompañamiento y cinco formatos de conexión, desarrollados junto con aliados estratégicos, que en 2026 han beneficiado a más de 5.000 mipymes afiliadas.

Programas ejecutados en el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre del año, Colsubsidio concentró sus esfuerzos en cerrar brechas que impulsan la competitividad empresarial.

En transformación digital, MiPymes + Digitales acompañó a 600 empresas en la digitalización de procesos mediante diagnósticos y herramientas tecnológicas. A esta iniciativa se sumaron el Programa de Inteligencia Artificial para la Productividad, con 50 mipymes que definieron su hoja de ruta en IA, y el Bootcamp Ejecutivo de IA para la Productividad que permitió a 40 empresas identificar aplicaciones prácticas de esta tecnología.

En mercado y ventas, Marketing Estratégico para MiPymes fortaleció las capacidades comerciales de 100 empresas, mientras que Visión Exportadora acompañó a 40 organizaciones en procesos de internacionalización y conexión con compradores internacionales.

Por su parte, Proveedores en Red trabaja con 120 empresas de los sectores de alimentación, logística y construcción para fortalecer su capacidad de proveeduría frente a grandes compradores. Además, la Rueda de Negocios reunió a 25 compradores y 115 mipymes oferentes, generando expectativas de negocio superiores a los $1.000 millones.

En gestión empresarial, El Consultorio acompañó a 325 mipymes mediante diagnósticos y asesoría especializada para mejorar su productividad y desempeño competitivo. A su vez, Sostenibilidad Financiera apoyó a 95 empresas en su preparación para acceder o mejorar sus condiciones de crédito, fortaleciendo aspectos como el control financiero y el cumplimiento de metas.

En innovación, Empresas + Innovadoras fortaleció a 50 empresas mediante modelos de innovación, bootcamps, procesos de prototipado y planes de implementación.

Xposible Crecer 2026: el campamento empresarial para acelerar la estrategia

Uno de los programas más importantes para el segundo semestre es Xposible Crecer 2026, el campamento empresarial de Colsubsidio que en su cuarta temporada busca fortalecer la capacidad de las mipymes de definir y ejecutar su estrategia de crecimiento.

Su principal fortaleza es que reconoce que cada empresa atraviesa un momento diferente. Por ello, propone rutas diferenciadas según su nivel de madurez: decisión, acción y consolidación.

A través de metodologías prácticas y herramientas para la toma de decisiones, el programa ayuda a identificar oportunidades de mercado, priorizar acciones y fortalecer la competitividad. Además, incorpora el uso estratégico de la inteligencia artificial para optimizar procesos y apoyar decisiones empresariales.

Para las mipymes, este acompañamiento facilita convertir las ideas en una hoja de ruta concreta, fortalecer su cultura de crecimiento y prepararse para competir con mayor solidez.

Más programas para el segundo semestre

Esta apuesta se complementa con la Red de Negocios Colsubsidio, una comunidad que conecta líderes de mipymes para generar oportunidades comerciales, intercambiar experiencias y fortalecer redes de colaboración.

El portafolio también incluye Excala 2.0, que acompaña a directivos mediante diagnósticos de escalabilidad, mentorías, talleres, espacios de networking y una hoja de ruta de crecimiento con indicadores claros.

Por su parte, Gobierno Corporativo 3.0 promueve la implementación o fortalecimiento de juntas asesoras para profesionalizar la toma de decisiones, reducir la dependencia del fundador y consolidar una visión de largo plazo.

La oferta incorpora además Eficiencia Tributaria, orientado a identificar oportunidades de optimización fiscal; Bienestar y Salud Mental Empresarial, dirigido a líderes y directivos; y Mentalidad y Cultura, enfocado en fortalecer el liderazgo y la gestión del cambio.

En acceso a mercados, Conexión Comercial Internacional acompaña a las empresas en su alistamiento exportador y en agendas de negocios con compradores internacionales, mientras que Vitrinas Comerciales las prepara para participar en ferias y eventos especializados.

Otra apuesta es la Ruta de Crecimiento Empresarial, que articula diagnóstico, acompañamiento y direccionamiento técnico según el nivel de madurez de cada empresa. Esta ruta contempla atención inicial para 350 mipymes, sostenibilidad financiera para 90 empresas y MiPymes + Sostenibles para 100 organizaciones.

Finalmente, Impulso Regional fortalecerá a 60 mipymes de municipios priorizados de Cundinamarca mediante diagnósticos, acompañamiento técnico, bootcamps y espacios de relacionamiento con enfoque territorial.

Así, Colsubsidio entiende la productividad como una construcción permanente: fortalecer lo que las empresas ya hacen, incorporar nuevas capacidades y conectarlas con herramientas, conocimiento y aliados para crecer de manera sostenible. Para las mipymes, innovar no siempre significa empezar de cero; muchas veces significa evolucionar sobre bases sólidas para competir mejor.

En breve: así fortalece Colsubsidio las mipymes

El portafolio de Desarrollo Empresarial de Colsubsidio acompaña a las empresas según su nivel de madurez y sus principales necesidades de crecimiento. Su oferta incluye: