Colsubsidio, un referente en sostenibilidad y desarrollo responsable

Colsubsidio es un referente por su modelo de sostenibilidad. Foto: Cortesía Colsubsidio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy en día, las marcas realmente comprometidas con el desarrollo sostenible comprenden que su propósito va mucho más allá de generar rentabilidad. Formar parte de este cambio significa crear valor a largo plazo, no solo para las organizaciones, sino también para la sociedad y el planeta.

Este compromiso se refleja en modelos de negocio que integran el cuidado del entorno, la responsabilidad social y la inclusión, mediante acciones concretas que impulsan el desarrollo de las comunidades y protegen los recursos naturales.

Un ejemplo de ello es Colsubsidio, empresa social referente en el país por su modelo de sostenibilidad,reconocida recientemente como la empresa más innovadora de Colombia por el Ranking de Innovación Empresarial de la ANDI. Su estrategia se estructura en cinco componentes: la transparencia y el buen gobierno corporativo, la consecución del mejor talento humano, la preservación del ambiente, el desarrollo humano integral y la solidez financiera orientada a la equidad.

En materia ambiental, Colsubsidio desarrolla múltiples programas orientados al uso eficiente de los recursos naturales, la adopción de energías alternativas, la medición de la huella de carbono y la conservación de la biodiversidad en sus diferentes sedes, hoteles y proyectos. El turismo sostenible es uno de los ejes más destacados. Con seis hoteles ubicados en tres regiones del país, la organización —reconocida por Merco ESG entre las empresas más responsables del país en materia ambiental, social y de gobernanza— cuenta con certificaciones que avalan su gestión. En estos espacios se promueven actividades que fortalecen la conciencia ambiental, divulgan la cultura local y contribuyen a la conservación de los ecosistemas.

Ejemplos de impacto

El Hotel Alcaraván es un ejemplo claro de innovación ambiental: ya que dispone de una planta solar fotovoltaica capaz de suministrar el 100 % de la energía necesaria para su operación. Por su parte, Piscilago Colsubsidio, además de ser el parque más visitado del país, desarrolla programas de investigación y educación centrados en la protección de especies y hábitats naturales. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran los proyectos de conservación de especies en peligro de extinción, como el caimán llanero, el tití gris y el paujil de pico azul.

Además, el parque también integra el sano esparcimiento con la conservación: protegiendo uno de los últimos fragmentos de Bosque Seco Tropical del interior del país. Gracias a este esfuerzo, ha logrado la restauración ecológica de 35 hectáreas, lo que representa más del 42 % del área total del parque. En línea con este trabajo, Colsubsidio presentó recientemente el documental Latidos del Bosque Seco, una producción que resalta la relevancia de este ecosistema y las acciones de conservación impulsadas por la organización.

Construcciones responsables

El compromiso ambiental de Colsubsidio también se refleja en el desarrollo urbano. En el ámbito de vivienda, la empresa social de los colombianos ha entregado urbanizacionescomo La Macarena y Bosques de Arrayán,que cuentan con certificación EDGE, lo que garantiza reducciones superiores al 20% en el consumo de agua y energía, y una disminución del 45% en la huella de carbono.

Asimismo, la Ciudadela Cll 80 y la Ciudadela Colsubsidio Maiporé están diseñadas bajo el concepto de “Ciudad dentro de la Ciudad”. En Maiporé, se restauraron los humedales El Vínculo y Cola de Tierra Blanca, logrando proteger más de 2.000 especies de flora y fauna.

En sus clubes, el Edificio Multipropósito del Club La Colina, inaugurado en 2024, obtuvo certificación EDGE, mientras que El Cubo Colsubsidio cuenta con la certificación LEED Oro del US Green Building Council, reafirmando su apuesta por edificaciones responsables.

Economía circular con impacto

La comunidad empresarial Xposible es otra muestra del compromiso de Colsubsidio: un espacio de conexión y colaboración donde se comparte conocimiento y se reconocen proyectos que están generando un cambio significativo en los ámbitos social, económico y ambiental, demostrando que es posible hacer negocios haciendo el bien. En su sexta edición, alcanzó el hito de 100 proyectos reconocidos, consolidando una red que impulsa acciones transformadoras y sirve de ejemplo para otras organizaciones.

También, se destaca el Programa de Gastronomía Sostenible, que busca transformar la cadena alimentaria mediante prácticas circulares y responsables: producción local en huertas educativas, compras directas a proveedores rurales bajo esquemas de comercio justo, uso de empaques reciclables y reducción de desperdicios mediante compostaje. Actualmente, Colsubsidio cuenta con huertas que reúnen más de 2.000 unidades y entregan 1.252 kilogramos de productos orgánicos, evitando el transporte y reduciendo emisiones. Además, el 86 % de sus empaques son reciclables, contribuyen a la disminución del uso de plásticos de un solo uso.

Este enfoque integral de sostenibilidad es posible gracias al compromiso de un equipo humano compuesto por 17.366 trabajadores, el 74,8 % de ellos mujeres y el 30,5 % menores de 30 años. Esta política de diversidad e inclusión laboral ha posicionado a la organización entre las empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento, según Merco Talento, y como el séptimo empleador privado más grande del país, de acuerdo con Revista Semana.