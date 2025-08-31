Comfama promueve el turismo sostenible y competitivo con impacto social en Antioquia

La estrategia de Comfama se ha implementado en diversas zonas de Antioquia. Foto: Cortesía Comfama.

En los últimos diez años el turismo en Antioquia ha crecido el doble de lo que ha crecido en Colombia, un fenómeno que trae consigo diversos retos y desafíos. Por eso, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, en su propósito de impulsar el crecimiento y desarrollo social en el departamento, ha implementado diferentes estrategias en este sector clave en la economía.

Juan Esteban Franco Orozco es el responsable de desarrollo de empresas de turismo en Comfama. En diálogo con El Espectador, habló sobre el papel de la Caja en el desarrollo del sector turístico en Antioquia, sus estrategias y retos.

¿Cuál es el rol de Comfama en el fortalecimiento del sector turístico en Antioquia?

El papel de Comfama en el desarrollo turístico en Antioquia está orientado a generar condiciones y capacidades para que el sector empresarial pueda tener mejores oportunidades de desarrollo y cerrar brechas que le permitan convertirse en un generador de empleo, pero también en un sector que deje un legado. Es un turismo que cuida, protege y deja al territorio no solamente ingresos económicos, sino también empleo digno, formal y de calidad.

¿Qué estrategias ha implementado Comfama para apoyar a los empresarios del sector?

Desde Comfama estamos desarrollando estrategias enfocadas en tres líneas fundamentales: la movilización del conocimiento, que busca alinear al sector con las tendencias globales. El fortalecimiento de la competitividad empresarial, a través de programas enfocados en innovación, tecnología, sostenibilidad y conexión con nuevos mercados. Y, por último, el desarrollo del capital humano mediante procesos de formación y cualificación en todos los niveles.

Un ejemplo de cómo se materializa este acompañamiento es el caso de Turantioquia, un operador turístico con el que venimos trabajando desde hace varios años. Esta empresa ha logrado participar en escenarios estratégicos como la Vitrina Turística de Anato, lo que le ha permitido tener una visión más integral y enfocada en resultados. También ha estado vinculada a ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales que han ampliado su red de contactos y visibilidad en el mercado.

Además, en la Caja contamos con la Agencia de viajes Comfama que promueve experiencias auténticas de cuidado, conexión y respeto por los territorios. Una oportunidad para que los afiliados y no afiliados a Comfama disfruten de destinos locales, nacionales e internacionales.

¿Qué retos enfrenta Comfama en su labor de acompañamiento al sector turístico?

Según el Informe de la Mesa del Empleo de Antioquia 2025, los subsectores asociados al turismo, especifícame alojamiento y restaurantes, se destacaron por ser los de mayor tasa de crecimiento promedio. En el último trimestre reportaron un aumento de 6,2 %, casi 5 puntos por encima del consolidado general, y ocuparon el tercer puesto por aporte porcentual a la variación de los ocupados afiliados a las cajas. Entre Comfama y Comfenalco tenemos 90 mil empleos formales en el sector turismo, una cifra que celebramos. Pero también sabemos que debemos seguir trabajando para cerrar las brechas de formalización empresarial y laboral que han sido históricas en este sector.

¿Qué municipios de Antioquia se han beneficiado directamente de las iniciativas turísticas de Comfama?

Nuestra estrategia se implementa en diversas zonas de Antioquia, con una fuerte presencia en el área de Valle de Aburrá y un enfoque especial en regiones con alto potencial turístico como el Suroeste (Támesis, Valparaíso, Venecia, Jericó), el Occidente (Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo), el Oriente, zona de los Embalses (San Carlos, San Luis, San Rafael, Guatapé) y el Altiplano (Rionegro, El Carmen de Viboral, Marinilla). También se destaca el acompañamiento en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Triunfo, y se han realizado intervenciones puntuales en el Norte y Urabá antioqueño.

¿Qué alianzas ha establecido Comfama con entidades públicas o privadas para impulsar el turismo regional?

Tenemos una red de aliados amplia que va desde el trabajo articulado con gremios como la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), Turgastronómico, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares); cámaras de comercio como la de Medellín para Antioquia, la del Aburrá Sur, la del Nordeste y Magdalena Medio y la de Urabá. En términos del sector público, trabajamos de manera importante con el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y algunas alcaldías municipales. Esta red nos permite tener un despliegue y una articulación interinstitucional que maximiza los resultados de la intervención en turismo.

¿Cómo contribuye Comfama a visibilizar las tradiciones culturales y naturales de los municipios antioqueños?

Las dos grandes fortalezas de Antioquia son su capital cultural y natural, por eso para Comfama es fundamental visibilizar esta riqueza. Esto se logra mediante el acompañamiento al sector empresarial en el diseño de experiencias turísticas de alto valor, alineadas con los valores locales. La inclusión de las comunidades, sus saberes y tradiciones es esencial para desarrollar un turismo auténtico, que conecte de manera genuina con los destinos y refleje la identidad de cada municipio.

¿Cómo ven el futuro del turismo en el departamento?

El pasado 26 y 27 de agosto estuvimos desarrollando con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Distrito Medellín, el segundo Foro de Tendencias en el Turismo y allí coincidimos con otros actores estratégicos que el futuro de este sector se construye en conjunto y desde una misma visión de región. Desde la co-creación sectorial, el fortalecimiento de las empresas, la formalización del empleo y la formación del talento humano, cada paso que demos debe estar alineado con una visión compartida de desarrollo. Necesitamos unir voces, esfuerzos y conocimientos para que Antioquia brille como un destino competitivo, sostenible y lleno de oportunidades para todos.

