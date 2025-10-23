Comfenalco Tolima convierte la sostenibilidad en una cultura que inspira

En el Colegio Augusto E. Medina, perteneciente a Comfenalco Tolima, los estudiantes no solo aprenden sobre sostenibilidad: la viven. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el Tolima, la sostenibilidad no se declama: se practica. Y un ejemplo vivo de ello es Comfenalco Tolima, una entidad que ha logrado convertir el cuidado del planeta en una verdadera cultura colectiva. Su compromiso ha sido recientemente reconocido a nivel departamental al quedar como finalistas en el concurso “Con Conciencia RAEE”, una iniciativa liderada por Cortolima y Ecolgreen, con el respaldo de las Secretarías de Educación del departamento y del municipio.

Pero detrás de este logro hay mucho más que un premio. Hay historias de trabajo silencioso, de compromiso educativo y de comunidades que creen que cada acción, por pequeña que sea, puede cambiar su entorno.

Educar con el ejemplo

En el Colegio Augusto E. Medina, perteneciente a Comfenalco Tolima, los estudiantes no solo aprenden sobre sostenibilidad: la viven. Durante 15 días, tiempo récord, este plantel educativo logró recolectar 1,6 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE), gracias a la participación activa de sus 35 patrulleros ambientales, estudiantes, docentes, padres y personal administrativo.

Los RAEE —como computadores, cables, celulares o electrodomésticos en desuso— requieren una gestión especial debido a su alto impacto ambiental. En el colegio, el proceso fue más que una campaña de reciclaje: fue un ejercicio pedagógico que involucró la creatividad, la comunicación y el sentido de pertenencia.

“Este logro es la evidencia de una comunidad que educa con el ejemplo y que siembra en las nuevas generaciones el valor de la sostenibilidad”, explica Luz Elena Farfán Albarracín, coordinadora de la Oficina de Administración de Documentos de Comfenalco Tolima.

Basura Cero: un movimiento que une al Tolima

Más allá del aula, Comfenalco Tolima impulsa el programa Basura Cero, una estrategia institucional que ha logrado aprovechar más de 34 toneladas de residuos sólidos entre 2024 y 2025. Esto significa 34 toneladas que no llegaron al relleno sanitario de Ibagué, sino que fueron reincorporadas al ciclo productivo mediante prácticas de reciclaje, reutilización y economía circular.

Lo más notable es que este proyecto nació sin presupuesto asignado y es totalmente autosostenible. “Trabajamos con voluntad, ingenio y comunidad. Cuando hay compromiso, el cambio es posible”, aseguró Alexander Barragán Alfaro, director administrativo de la entidad.

Con Basura Cero, Comfenalco Tolima ha logrado unir a trabajadores y afiliados en torno a un propósito común: cuidar lo nuestro. En 2024 se aprovecharon 21 toneladas de residuos, y en lo que va de 2025 ya son 13 toneladas más, las que se han gestionado de manera responsable.

Creatividad sostenible: una Navidad diferente

La sostenibilidad también tiene un rostro artístico. En el Centro Recreacional Urbano, parque de la Caja, la Navidad adquiere un nuevo significado: es una Navidad sostenible. Allí, troncos, metales, aluminio y materiales reciclables se transforman en un pesebre a gran escala, elaborado bajo los principios de la economía circular.

Cada pieza cuenta una historia de reutilización y amor por el planeta. Lo que antes era desecho, hoy se convierte en símbolo de esperanza, demostrando que la creatividad también puede ser una herramienta poderosa para educar y sensibilizar.

Héroes invisibles, cambios visibles

En cada sede de Comfenalco Tolima, la Caja líder del departamento, hay manos que hacen posible el cambio. Desde el personal de apoyo hasta los patrulleros ambientales, todos suman al propósito de construir un Tolima más limpio, más verde y sostenible.

Durante su participación en el Congreso de Asocajas 2025, Comfenalco Tolima, siendo la única Caja de Compensación del Tolima en recibir el reconocimiento nacional “La Fuerza de lo Invisible”, compartió su visión de sostenibilidad basada en el servicio al territorio y a su gente, una filosofía que une el cuidado ambiental con la inclusión y el desarrollo social.

“Imaginen por un momento 34 toneladas de residuos sólidos aprovechados por Comfenalco Tolima entre 2024 y 2025. ¿Cuánto espacio ocuparían? ¿Cuáles son los beneficios para el planeta? Detrás de cada kilo recuperado hay un héroe ambiental, un estudiante comprometido, una familia consciente”, expresó Barragán Alfaro durante el evento en el que se exaltaron 8 proyectos que ponen la vida y el bienestar colectivo en el centro.

De esta manera, Comfenalco Tolima demuestra que la sostenibilidad no nace de grandes discursos, sino de comunidades que deciden cuidar lo suyo. Su trabajo constante ha convertido la gestión de residuos en una experiencia educativa, artística y social que inspira a todo un departamento.

Porque cuidar el planeta es cuidar de nosotros mismos.

Y en la región, gracias a Comfenalco Tolima, ese cuidado ya es una forma de vida.