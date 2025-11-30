Comienza una nueva etapa para la Universidad de La Salle

El nuevo Rector de la Universidad de La Salle, el Hno. José Alexander Santafé. Foto: Cortesía

La Universidad de La Salle celebra 61 años de historia en un momento en el que su misión educativa adquiere renovado impulso con la llegada del Hno. Rector José Alexander Santafé a la rectoría para el período 2025–2028. Su nombramiento no solo marca un relevo institucional, sino también la continuidad de una vocación que él mismo ha cultivado durante 38 años al servicio de la congregación. Asumir este cargo para el nuevo rector tiene un significado profundo: el de la ratificación de una vida dedicada a la educación en todos sus niveles y la oportunidad de fortalecer en los jóvenes una esperanza real de futuro. “Ese es el símbolo más preciado que el Señor hoy me regala”, expresa consciente de que su trayectoria desde la educación inicial hasta la superior lo ha preparado para este desafío.

Entre los retos y promesas que acompañan esta nueva etapa, el proyecto Utopía ocupa un lugar esencial. Para el Hno. Rector José Alexander Santafé, este modelo de formación rural es una apuesta de país y una prueba de que la paz se construye con oportunidades reales. Su propósito, cuenta, es afianzar la sostenibilidad del programa, motivando al sector privado a creer en los jóvenes que provienen de territorios marcados por la violencia y que, aun así, decidieron no renunciar a sus sueños. A la vez, el nuevo Rector de la Universidad de La Salle buscará incorporar al proyecto tecnologías emergentes a la formación agrícola “para que los futuros ingenieros rurales regresen a sus regiones con herramientas que impulsen el desarrollo local. Hay que tecnificar nuestro agro”, enfatiza, convencido de que este es un paso indispensable para transformar los territorios.

Esta visión y esas nuevas transformaciones coinciden con el nuevo Plan Institucional de Desarrollo, que propone articular tres inteligencias: la humana, la artificial y la autónoma. El nuevo Rector de la Universidad de La Salle explica que, lejos de reemplazar al ser humano, las tecnologías nacen precisamente de su capacidad cognitiva. Su objetivo es aprovechar cada una para enriquecer los procesos de aprendizaje, garantizando acceso equitativo a sistemas capaces de ampliar horizontes, facilitar la vida cotidiana y fortalecer la comprensión del mundo. “En este modelo, la persona sigue siendo el centro, y la tecnología, un instrumento al servicio del desarrollo humano”.

Mientras la universidad se prepara para solicitar su tercera reacreditación institucional de alta calidad, esta vez con la aspiración de obtenerla por diez años, el Hno. Rector José Alexander Santafé destaca que todo el año ha sido de revisión rigurosa de procesos y consolidación de estándares. El ejercicio, explica, permite mostrar al país una universidad con fortalezas sostenidas en docencia, investigación, extensión y proyección social, y con la madurez necesaria para responder a los desafíos contemporáneos.

Consciente de que las generaciones actuales demandan experiencias formativas flexibles y cercanas a sus realidades, el Hno. Rector José Alexander Santafé considera prioritario llegar a los territorios. Su plan es expandir la oferta más allá de las grandes ciudades y llevar oportunidades universitarias a zonas donde históricamente no han existido. También quiere fortalecer las certificaciones de saberes técnicos y laborales, abrir trayectorias educativas más inclusivas y promover la movilidad internacional de estudiantes, convencido de que el mundo es hoy un espacio natural para aprender.

Además de su énfasis en la expansión territorial y la innovación educativa, insiste en que la universidad debe seguir siendo un espacio donde cada persona se sienta acogida y reconocida. Habla de una institución que inspira confianza, que acompaña a sus estudiantes en sus desafíos académicos y personales, y que entiende que la formación integral no se limita a una clase o a un laboratorio. Para él, la vida universitaria “es un entramado de experiencias que moldean el carácter, fortalecen la sensibilidad social y preparan a los jóvenes para tomar decisiones éticas en un mundo cambiante”. Su propósito es mantener viva esa identidad lasallista que combina rigor académico con humanidad, diálogo y apertura.

En este sentido, también proyecta una universidad más conectada con las dinámicas del país y con las transformaciones globales. Aspira a que La Salle sea referente de pensamiento crítico, innovación social y liderazgo comprometido, capaz de incidir en debates nacionales y aportar soluciones concretas a los problemas que afectan a las comunidades.

En este inicio de rectoría, su mensaje para la comunidad universitaria es el de escuchar, construir y asumir juntos la responsabilidad de transformar al país desde la educación. “La universidad la construimos todos”, dice, invitando a estudiantes, profesores y colaboradores a unir esfuerzos, reconocer su papel en la historia institucional y proyectar la Universidad de La Salle que sueñan. Su apuesta, asegura, es acompañar cada proceso con dedicación y presencia constante, en una gestión que mira hacia adelante sin perder de vista la esencia que ha inspirado a esta institución durante más de seis décadas.