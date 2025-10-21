¿Cómo está cambiando el liderazgo empresarial?

Westfield Business School tiene una oferta de becas disponibles para la cohorte que inicia el próximo noviembre. Foto: Cortesía

Si bien cada época ha tenido sus propias exigencias, es difícil pensar en un momento de la historia reciente en el que hayan confluido tantos desafíos al mismo tiempo: cambio climático, globalización, disrupción tecnológica, transformaciones demográficas, tensiones internacionales e, incluso, formas de hacer política.

Este contexto, caracterizado por una alta volatilidad, exige que los nuevos líderes se formen bajo metodologías vigentes y probadas, que les den las herramientas precisas para transitar los cambios a los que permanentemente se ven enfrentados los mercados.

Ante tal necesidad, justamente, las escuelas de negocios de la región y de Estados Unidos se han venido convirtiendo en verdaderas aliadas para todos aquellos tomadores de decisiones que buscan interpretar y capitalizar las transformaciones que se están gestando.

Por esta razón, la adecuada elección de un MBA puede ser un factor altamente determinante en el crecimiento profesional, en la proyección como líder empresarial y en el éxito personal de quien lo elige.

Sin embargo, ¿cómo se elige el MBA correcto?, ¿cómo saber qué aspectos tener en cuenta?, ¿qué se debe buscar en una buena escuela de negocios?

“En ocasiones, los MBA se asumen como un espacio para adquirir teoría, habilidades técnicas y conocimientos específicos, y, si bien estos aspectos constituyen un componente importante de los MBA, hay otros aspectos que también deben valorarse y a los cuales hay que prestarles especial atención”, le explicó a El Espectador, Ignacio Maroto, provost del Westfield Business School, una escuela de negocios estadounidense con amplia trayectoria en la región.

De acuerdo con el provost, lo primero que debe hacer alguien que está considerando cursar un MBA es determinar bien qué tipo de líder quiere ser y qué características del programa que va a elegir pueden ayudarle a alcanzar dicha figura.

Y es que liderar, a diferencia de lo que podría pensarse, es mucho más que el ejercicio de impartir órdenes o escalar en el organigrama. Liderar es una vocación que se cultiva y se vive, que requiere de autoconocimiento y que exige permanente preparación; de manera que se tomen decisiones que tengan un impacto positivo en las personas, las empresas y el medio ambiente.

“Ser rentable ya no es el único objetivo de las organizaciones; de hecho, enfocarse solamente en este propósito no es sostenible ni competitivo, pues el consumidor contemporáneo y las nuevas generaciones demandan empresas cuya operación suponga un verdadero beneficio para su entorno más inmediato”, añadió Maroto.

En ese sentido, la formación de ‘triple-impacto’ (people-planet-profit), que considera el desarrollo personal, la incidencia en el medio ambiente y la rentabilidad de las compañías, se ha convertido en una de las metodologías más acogidas al considerarse la más integral y la más actual para escenarios como los de hoy en día.

El método de caso como ventaja competitiva

Otro punto que incide en la decisión de cuál MBA elegir es el del método de caso, una práctica académica en la que se complementa la teoría impartida con el análisis profundo de situaciones reales, permitiendo a los estudiantes enfrentar problemas concretos y debatir soluciones en entornos colaborativos.

A través de este método, los participantes aprenden a tomar decisiones basadas en evidencia, a argumentar estratégicamente y a aplicar una visión crítica sobre los retos empresariales actuales.

“Una cosa es observar los desafíos empresariales desde el PowerPoint y otra, totalmente distinta, es evidenciar desde adentro todos los pormenores que hay detrás del actuar de un buen líder. Por ello, precisamente, creo que quienes están evaluando cursar un MBA deberían evaluar el componente práctico que estas ofrecen, para que la teoría se interiorice más apropiadamente”, aseguró el experto.

Global Immersion Weeks: una experiencia transformadora

Además del componente académico, Westfield Business School ofrece a sus estudiantes las Global Immersion Weeks, experiencias presenciales en ecosistemas de innovación como Silicon Valley, Boston, Miami, Múnich y Madrid, donde los participantes viven una semana de aprendizaje intensivo enfocada en liderazgo, innovación y transformación empresarial.

A lo largo de estas semanas, los participantes tienen la oportunidad de interactuar con líderes, startups, corporaciones y universidades de referencia mundial. El propósito es generar conciencia en los líderes sobre las implicaciones de la transformación digital en los negocios, el liderazgo personal y la transformación cultural para enfrentar con éxito los retos del futuro.

Becas disponibles: el primer paso hacia el liderazgo

Con esto dicho, Westfield Business School anunció que tiene una oferta de becas disponibles para la cohorte que inicia el próximo noviembre, razón por la cual está invitando a todos aquellos que están considerando matricularse en una maestría a que analicen el valor agregado de estos programas a la luz del perfil de liderazgo que desean alcanzar.

