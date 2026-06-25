25 de junio de 2026 - 02:40 p. m.
¿Cómo pagar un comparendo con 50 % de descuento en 2026?
Evite pagar de más por las infracciones de tránsito en 2026. Muchos conductores pierden el beneficio del 50 % de descuento por desconocer los plazos legales y la obligatoriedad del curso pedagógico. Conozca la Ruta Fácil detallada para aplicar a este beneficio antes de que venza el término de ley.
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