Compensar es la primera Caja en integrarse a Bre-B para transferencias inmediatas

La integración de Compensar con Bre-B es un paso gigante que simplifica la vida financiera de sus afiliados. / Fotos: Cortesía Compensar. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Compensar marca un nuevo hito en su compromiso por mejorar la calidad de vida de las familias colombianas. La entidad anuncia con orgullo que es la primera Caja de Compensación Familiar del país en integrarse al sistema Bre-B, la infraestructura de pagos inmediatos del Banco de la República, llevando la inmediatez y la interoperabilidad a su ecosistema de bienestar.

La Innovación Financiera al Servicio del Bienestar Integral

La integración de Compensar con Bre-B es un paso gigante que simplifica la vida financiera de sus afiliados, alineándose directamente con el propósito de transformar las comunidades con un servicio innovador y dentro de redes articuladas que contribuyan a la prosperidad colectiva. El sistema Bre-B ha demostrado ser el motor de la modernización financiera en el país, que, según cifras recientes del Banco de la República, ha facilitado más de 33 millones de clientes con llaves registradas desde su lanzamiento. Al sumarse a esta infraestructura, Compensar garantiza a sus afiliados:

• Gestión financiera Ágil: El subsidio monetario está disponible en segundos para afrontar imprevistos o aprovechar oportunidades de consumo, eliminando la latencia de 24 horas o el traslado a puntos de retiro y permitiendo tener el dinero de manera inmediata.

• Inclusión real: Elimina la necesidad de depender de los horarios bancarios o de las barreras geográficas, facilitando el acceso a los fondos incluso para aquellos que residen en zonas rurales o apartadas.

• Transferencias 24/7/365: donde los horarios bancarios serán cosa del pasado moviendo el dinero en segundos, incluso fines de semana y festivos.

• Interoperabilidad total: Permitiendo a los afiliados que cuenten con subsidio monetario, enviar dinero a cualquier entidad financiera del país (bancos, fintechs y otras cajas) que esté conectada a Bre-B.

“Nuestro propósito en el ámbito financiero es claro: democratizar el acceso a servicios financieros simples, seguros y con valor social para que nuestros afiliados alcancen sus metas. Con la integración a Bre-B, estamos llevando la agilidad y la inclusión a un nuevo nivel. Ahora, el dinero de nuestros usuarios es verdaderamente suyo en el momento que lo necesitan, sin barreras de tiempo o entidad. Esta es una innovación centrada en el bienestar”, Carlos Andrés Rodríguez, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de la caja.

En un hito evolutivo para el ecosistema digital de la entidad, esta implementación se está ejecutando a través de una hoja de ruta estratégica por fases, donde la primera etapa ya permite a los afiliados transferir de manera instantánea los recursos de su subsidio monetario desde la Billetera Móvil Compensar hacia cualquier entidad bancaria, mientras que en una segunda fase se incorporarán servicios financieros de mayor valor como el crédito rotativo, permitiendo que los usuarios dispongan de sus cupos de crédito y los movilicen hacia sus cuentas personales al instante, para cubrir emergencias o inversiones familiares con la misma facilidad y seguridad que ofrece la tecnología de vanguardia de Movii y el respaldo del Banco de la República.

Billetera Móvil Compensar: un Ecosistema de Soluciones

Este logro refuerza la Billetera Móvil Compensar como un pilar fundamental en la estrategia digital de la Caja de Compensación, que ya cuenta con más de 300.000 usuarios activos en sus servicios financieros y ha ayudado a más de 70 mil afiliados a movilizar estos recursos que muchas veces quedan guardados y no son utilizados.

Con esta funcionalidad, la billetera no solo continúa siendo el canal principal para recibir el Subsidio Monetario y otros recursos, sino que se convierte en una puerta de entrada instantánea al sistema financiero tradicional para muchas familias, fomentando la formalización y la eficiencia en el manejo del dinero.

Compensar se posiciona así a la vanguardia, no solo dentro del sector de las Cajas de Compensación, sino como un jugador clave en la modernización de los pagos en Colombia, ratificando su compromiso de impulsar el bienestar integral y la prosperidad colectiva de sus afiliados.

Todo esto ha sido posible gracias a una alianza estratégica con Movii, compañía líder en tecnología financiera, que ha actuado como el aliado tecnológico clave para integrar la Billetera Móvil de Compensar a la red de pagos más moderna del país. Con esta unión, Compensar transforma la experiencia de sus usuarios al permitirles transferir dinero de manera instantánea y sin fricciones a cualquier cuenta bancaria, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Para Compensar, contar con Movii como proveedor de tecnología ha sido fundamental. Su capacidad para habilitar la interoperabilidad nos permite derribar las barreras tradicionales del sector bancario, asegurando que nuestros afiliados puedan mover sus recursos con la agilidad que el mundo actual exige”, afirmó Rodríguez.

Próximo paso para el usuario:

Si usted es usuario de la Billetera Móvil Compensar, asegúrese de tener registrada su “Llave Bre-B” (celular, cédula o correo) en la entidad bancaria donde desea recibir sus fondos, y comience a disfrutar la inmediatez de las transferencias 24/7.