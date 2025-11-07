Conduzca sus sueños en el Salón del Automóvil 2025, del 14 al 23 de noviembre

La feria contará con muestra, zona de financiación, accesorios, entre otros servicios relacionados con la industria automotriz. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 14 al 23 de noviembre, Corferias albergará una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil. Será la versión 19 del evento automotor y contará con más de 130 expositores, quienes no solo expondrán las novedades en autos, SUV, vehículos utilitarios y de carga ligera; también sorprenderán con accesorios y otros servicios que hacen parte de la industria automotriz.

“Serán 62 marcas y más de 600 unidades, que estarán distribuidas a lo largo del recinto ferial. Contaremos con una agenda de actividades académicas y culturales que complementan la experiencia de compra de los visitantes. Además, en un solo lugar, el público del Salón encontrará todo para adquirir su carro: asesorías, test drive, entidades financieras y modelos que se ajustan a las necesidades de cada comprador. Así que, si usted quiere cambiar o adquirir su primer carro, bienvenido a esta versión”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto en Corferias.

¿Qué encontrará en la feria?

Muestra

El Salón del Automóvil es un espacio donde las principales marcas presentan sus más recientes innovaciones. En esta edición, los visitantes podrán encontrar lo último en diseño, tecnología, inteligencia artificial y nuevas funcionalidades que marcarán el rumbo de la industria.

Accesorios, autopartes y servicios

Llantas, accesorios y otros complementos que le dan a cada vehículo un toque único de personalidad. Los visitantes podrán encontrarlos en el pabellón 6, nivel 1.

Zona de financiación

Con entidades financieras y aseguradoras que estarán guiando y acompañando las compras.

Actividades

El salón contará con test drive en el área libre 8. Estas deben ser consultadas y programadas directamente con las marcas. Otra de las actividades es el IV Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica, el 19 y 20 de noviembre, en el auditorio principal de Corferias.

Boletería, fechas y guía para una visita exitosa

La preventa de boletería está habilitada únicamente en el sitio web del evento: salondelautomovil.com.

Puede adquirir sus entradas hasta el 13 de noviembre.

El precio es de COP $34.000.

La boleta tendrá un precio de COP $39.000 desde el 14 de noviembre y hasta que termine la feria y podrá adquirirla tanto en web como en el recinto ferial.

El Salón estará abierto al público entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

¿Dónde parquear?

Corferias cuenta con dos parqueaderos: Verde ubicado en la carrera 38 # 25-98 y Torre que está en la carrera 40 # 22-60. Consulte más información en Corferias.com, pestaña Bogotá – servicios.

¿Qué debe tener en cuenta?

1. En la web oficial encontrará el mapa del recinto ferial.

2. Asista con ropa cómoda y recuerde hidratarse.

3. Por el ruido y la cantidad de público, es preferible no asistir con mascotas.

4. Si asiste en transporte masivo la estación de Transmilenio más cercana es Corferias, mientras que si se moviliza en SITP la Avenida La Esperanza y la Carrera 37 cuentan con rutas y paraderos cercanos al recinto ferial.

5. El ingreso al Salón se podrá hacer por Arco o por la Av. La Esperanza.

Aquí puede encontrar más información.