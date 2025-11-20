Conecta2: el espacio colaborativo para impulsar soluciones en diabetes en Colombia

Foto: Cortesía Lilly

Este año Colombia, en el Día Mundial de la Diabetes abrió con un ejercicio poco habitual: sentar en la misma mesa a pacientes, autoridades, académicos, empresas y medios para hablar de la enfermedad más allá de las cifras y las consultas. De ese intercambio nació Conecta2, un espacio que busca transformar conversaciones en acciones concretas alrededor de la educación, la detección oportuna y la adherencia al tratamiento.

En Medellín, Lilly —compañía de medicinas con 69 años de presencia en Colombia— reunió a más de 50 representantes de siete sectores, entre ellos pacientes, autoridades, academia, empresa privada, gremios, medios y creadores de contenido. El encuentro abordó los determinantes sociales de la diabetes y las principales brechas identificadas en su atención: acceso a información confiable, diagnóstico oportuno y mantenimiento del tratamiento a largo plazo.

Conecta2 se plantea como un espacio continuo de trabajo y no como un evento puntual. Su propósito es articular esfuerzos para impulsar actividades medibles que contribuyan a un abordaje integral de la enfermedad, así como a la prevención. Entre los asistentes prevaleció la idea de que la diabetes va más allá de las cifras clínicas y tiene implicaciones en ámbitos como la salud pública, la economía y la equidad, por lo que requiere respuestas coordinadas.

La iniciativa también resalta experiencias de cooperación internacional. Un ejemplo es TempSense, un dispositivo portátil desarrollado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard (SEAS) en diálogo con Lilly. El equipo creó un contenedor del tamaño de un termo que mantiene y monitorea la temperatura para medicamentos que requieren refrigeración, con alertas cuando se presentan desviaciones.

De acuerdo con Lilly, el objetivo de proyectos como Conecta2 y TempSense es identificar desafíos concretos, integrar a los actores involucrados y co-crear soluciones medibles y escalables. “Ese es el propósito de Conecta2: promover educación, tamizaje y adherencia, examinando el mismo reto desde ángulos complementarios y con metas claras”, señaló Carlos de la Riva, Gerente General de Lilly Colombia.

De cara a los próximos pasos, Conecta2 busca mantener el foco en hábitos cotidianos, detección temprana y continuidad del tratamiento. La articulación con espacios académicos y tecnológicos, como el trabajo realizado en Harvard SEAS, apunta a fortalecer la innovación orientada a cerrar brechas en el manejo de la enfermedad, desde la educación comunitaria hasta la adecuada conservación de medicamentos sensibles a la temperatura.