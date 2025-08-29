Construir país: el proyecto más importante de Easy

Easy le entrega a Bogotá lo que mejor sabe hacer: brindar materiales e ideas que convierten los sueños en realidades. Foto: Cortesía Easy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Easy Cencosud cree que “lo nuestro” no solo está dentro de las paredes que habitamos. También está en las calles que caminamos, en los parques que compartimos y en los espacios que nos conectan como ciudadanos. Por eso, y porque cada acción suma a la transformación del entorno, la compañía se unió al Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Bogotá y Transmilenio en una iniciativa que los llena de orgullo: intervenir creativamente estaciones de Transmilenio y puentes vehiculares para convertirlos en espacios que inspiran y unen a los bogotanos.

Con esta alianza, Easy le entrega a Bogotá lo que mejor sabe hacer: brindar materiales e ideas que convierten los sueños en realidades. En esta ocasión, más que productos, lleva propósito. Porque en Easy trabajan todos los días para mejorar la calidad de vida de los colombianos, y eso va mucho más allá de sus tiendas: comienza allí, pero cobra sentido cuando embellece la ciudad, eleva los espacios comunes y crea lugares armoniosos.

Esta intervención no es solo un cambio físico. Es un símbolo de lo que se puede lograr cuando se suman la voluntad y la creatividad en pro de la ciudad. Es una invitación a reimaginar el entorno urbano, a cuidar lo que se comparte y a construir un país donde cada rincón refleje lo mejor de su gente.

Desde Easy agradecen a sus aliados y a todas las manos que hicieron posible este proyecto. Continuarán trabajando para que sus acciones sigan construyendo no solo hogares, sino también comunidades más humanas, más bellas y vivas.

¡Así lo hace Easy! Todo para construir, remodelar y decorar.