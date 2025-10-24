“Construyendo juntos, incondicionales con Risaralda”: la apuesta de Comfamiliar

Lucas Arbeláez Cifuentes, director de Comfamiliar. Foto: Cortesía

En el Centro de Exposiciones Expofuturo se llevó a cabo el encuentro entre el empresariado pereirano y las nuevas directivas de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda – Comfamiliar, donde se presentó el Plan de Gestión 2026-2030, bajo el lema “Construyendo Juntos, Incondicionales con Risaralda”.

El evento, que contó con la participación de autoridades departamentales, líderes empresariales y representantes de distintos sectores sociales, estuvo encabezado por el nuevo director administrativo, Lucas Arbeláez Cifuentes, quien dio a conocer los pilares estratégicos que guiarán el rumbo de la institución durante el próximo cuatrienio.

Incondicionales con Risaralda: una promesa renovada

La nueva consigna de Comfamiliar no solo evoca la trayectoria de una entidad con más de 68 años de historia, sino que reafirma su carácter solidario y su compromiso con las familias risaraldenses. “Ser incondicional no es una cercanía física, sino un voto de confianza y credibilidad en las causas de nuestros afiliados, que son la razón de ser de nuestro trabajo”, expresó el director Arbeláez.

Actualmente, Comfamiliar Risaralda impacta al 41 % de la población del departamento, con 403.749 afiliados y 31.260 empresas vinculadas, extendiendo su cobertura a los 14 municipios de la región.

Feria de Servicios: un encuentro con la comunidad

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer la Feria de Servicios, una vitrina interactiva en la que las diferentes áreas de la Caja mostraron su oferta de programas sociales, educativos, de salud, vivienda, cultura y recreación. El evento estuvo acompañado de muestras artísticas y musicales que reflejaron el espíritu de comunidad que caracteriza a Comfamiliar.

Cinco perspectivas estratégicas para el futuro

El nuevo plan de gestión se articula en torno al Cuadro de Mando Integral (BCS), compuesto por cinco perspectivas de acción:

Social: Fomento del bienestar y la responsabilidad ambiental. Financiera: Optimización de recursos y rentabilidad social. Afiliados y Clientes: Ampliación de cobertura y mejora en la atención integral. Procesos Internos: Mayor sinergia entre dependencias para elevar la productividad y la calidad del servicio. Aprendizaje y Crecimiento: Fortalecimiento del talento humano y promoción de las narrativas culturales.

“Donde no hay metodología, se termina navegando en la nebulosa de los sueños”, subrayó Arbeláez, al referirse a la importancia de una gestión basada en evidencia y planificación.