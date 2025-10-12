Coomeva Medicina Prepagada promueve el bienestar emocional en las empresas

La salud mental dejó de ser un tema personal para convertirse en un asunto estratégico dentro de las organizaciones. Foto: Getty Images

Cada 10 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional y derribar los estigmas que aún persisten alrededor de los trastornos mentales. En los últimos años, de manera positiva, el tema ha cobrado una relevancia creciente dentro de las organizaciones, donde factores como el estrés laboral, la sobrecarga digital y la desconexión emocional impactan directamente la productividad, la motivación y la retención del talento. Frente a este panorama, Coomeva Medicina Prepagada viene impulsando estrategias innovadoras que promueven una cultura del cuidado integral en el entorno corporativo, alineadas con su propósito de poner a las personas en el centro de las decisiones empresariales.

En el mundo laboral de hoy, cada vez más exigente y cambiante, la salud mental dejó de ser un tema personal para convertirse en un asunto estratégico dentro de las organizaciones. Eso es lo que fielmente cree la doctora Bertha Lucía Varela Rojas, gerente nacional de Salud de Coomeva Medicina Prepagada, quien explica que “la salud mental representa hoy un desafío global y debe ser también una prioridad empresarial”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen algún problema de salud mental, lo que representa el 14 % de la población. A nivel global, la mediana del gasto en servicios de salud mental equivale al 2,8 % del gasto total en salud.

“Estos datos dejan claro que la salud mental no es solo un asunto clínico: impacta la productividad, el clima laboral, la creatividad y la sostenibilidad de las empresas”, señaló Varela. Por eso, desde Coomeva Medicina Prepagada, la entidad ha desarrollado el Programa de Gestión del Riesgo en Salud Mental y Bienestar Emocional, una iniciativa que integra prevención, acompañamiento y atención integral a los colaboradores de las organizaciones.

Cuidarte es quererte, un modelo integral

El programa forma parte del modelo “Cuidarte es quererte”, con el cual Coomeva Medicina Prepagada busca anticipar, promover y proteger el bienestar emocional a lo largo de las diferentes etapas de la vida. En el componente de salud mental, su programa “Armónicamente” articula la labor de psiquiatras, psicólogos, médicos generales, terapeutas ocupacionales y nutricionistas para ofrecer un acompañamiento multidisciplinario.

“En nuestros centros médicos realizamos campañas educativas, talleres, psicoeducación a pacientes y familiares, y disponemos de herramientas digitales para fortalecer la resiliencia y la regulación emocional”, explicó la psicóloga Linda Rojas.

Desde la atención clínica, Mónica Estupiñán, jefe de Centro Médico de Unicentro de Coomeva Medicina Prepagada, enfatizó que el enfoque es empático, humano e interdisciplinario. “Nuestros profesionales reconocen al usuario de manera integral. Si se detecta la necesidad de intervención psicológica, trabajamos en conjunto con otras especialidades para garantizar una atención de alta calidad y personalizada”, destacó Estupiñán.

El bienestar emocional como motor de productividad y retención

Hoy es evidente que, en el ámbito laboral, existe una relación directa entre el bienestar emocional y el desempeño. “Los colaboradores que se sienten escuchados y valorados reflejan mayor compromiso y menor rotación. En cambio, los entornos con alta carga psicosocial y poca comunicación incrementan el ausentismo y los conflictos internos”, sostiene Varela.

En ese sentido, el Programa de Gestión del Riesgo en Salud Mental y Bienestar Emocional se ha convertido en una herramienta estratégica para las empresas que buscan cuidar su talento humano. Este modelo les ha permitido analizar información sobre el entorno laboral, identificar factores de riesgo como estrés o desmotivación, y ofrecer a las empresas rutas de atención oportuna que incluyen orientación psicológica presencial, virtual o telefónica. “El programa protege la salud individual del colaborador y, al mismo tiempo, genera beneficios financieros y operativos para las empresas. Al prevenir trastornos mentales reducimos incapacidades, licencias prolongadas y ausentismo, lo que se traduce en sostenibilidad organizacional”, precisó Varela.

El liderazgo consciente: un factor protector

Otro de los pilares del bienestar corporativo es el papel de los líderes empresariales. “Ellos pueden ser el mayor factor protector o un detonante de riesgo psicosocial”, afirmó Varela. “Los líderes empáticos, que escuchan activamente y promueven la comunicación clara, generan equipos más comprometidos y con menor estrés”, añadió.

Coomeva Medicina Prepagada ha comprobado que los programas de salud mental son más efectivos cuando los líderes los asumen como propios y enseñan con el ejemplo. “Cuando el liderazgo cuida, las organizaciones prosperan”, concluyó Varela.

Claves para los equipos de gestión humana

Desde la experiencia del programa, estas tres expertas plantean cinco acciones clave para los departamentos de gestión humana:

Diagnosticar antes de intervenir, caracterizando la población para identificar riesgos. Integrar la salud mental al modelo de gestión de riesgo organizacional. Fortalecer las competencias de los líderes en escucha, empatía y manejo emocional. Promover políticas sostenibles, más allá de acciones puntuales. Evaluar y ajustar continuamente las estrategias según resultados e impacto.

Resulta esencial desmitificar la salud mental. Cualquier persona puede presentar síntomas y debe entenderse con la misma seriedad que una enfermedad física. Consultar a tiempo y recibir acompañamiento profesional puede marcar la diferencia.

Retos y futuro: construir empresas más humanas

Los retos en salud mental laboral en Colombia son grandes. La doctora Varela señaló el aumento de diagnósticos postpandemia, el ausentismo por depresión o ansiedad, las barreras culturales para hablar del tema y los nuevos riesgos del teletrabajo y la sobrecarga digital. “Por eso estamos consolidando un programa robusto que combine prevención, sensibilización y cultura organizacional, con líneas de apoyo y talleres que normalicen la conversación sobre salud mental”, afirmó.

El propósito, aseguró Varela, es transformar la cultura empresarial hacia entornos más resilientes, sostenibles y humanos. “Estamos trabajando no solo para responder a las necesidades actuales, sino para construir el futuro del bienestar laboral”.

Un llamado en el Día Mundial de la Salud Mental

En el Día Mundial de la Salud Mental, desde Coomeva Medicina Prepagada hacen un llamado a las empresas para que reconozcan que la salud mental es un derecho humano y una responsabilidad compartida. “La invitación es a cuidar, escuchar y actuar. Detrás de cada meta empresarial hay personas, y proteger su bienestar emocional es la base para que las organizaciones sean sostenibles”, expresó Varela.

“Cuidar la salud mental es un compromiso de todos. Levantar la mano, buscar ayuda y fortalecer las redes de apoyo —en el trabajo, la familia y la comunidad— puede salvar vidas y mejorar la calidad de las relaciones humanas y laborales”, concluyó Estupiñán.

El compromiso de Coomeva Medicina Prepagada con la salud mental demuestra que cuidar el bienestar emocional no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece la productividad, el liderazgo y la sostenibilidad de las empresas. Promover entornos laborales empáticos, preventivos y humanos es, hoy más que nunca, una inversión inteligente para el futuro organizacional.