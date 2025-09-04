Corferias abre sus puertas a la Feria del Hogar 2025, inspirada en las regiones

En los 25 pabellones del recinto ferial, el público encontrará marcas con productos y servicios en 10 categorías. Foto: Cortesía

Del 4 al 21 de septiembre, Corferias es el escenario de la edición número 42 de la Feria del Hogar, el evento comercial más grande de Colombia dedicado a productos y servicios para las familias. En esta oportunidad reúne a 1.050 expositores nacionales e internacionales en diez categorías que incluyen muebles, colchones, electrodomésticos, cocina, decoración, moda, ropa de cama, joyería y artículos para mascotas. De ellos, 500 son emprendedores que presentan propuestas innovadoras.

La feria cuenta con una variada oferta de experiencias para los visitantes. En sus 25 pabellones se dispondrán espacios diseñados para toda la familia, entre ellos la Zona Kids, con talleres creativos, videojuegos y actividades de lectura, y la Zona Pet, que ofrece parque de obstáculos, puntos de hidratación y emprendimientos especializados en el bienestar animal. Todos los pabellones son completamente pet-friendly. Una de las novedades de la edición 2025 es el Carnaval Gastronómico.

Este carnaval, denominado GastroFest, que está liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, es un espacio para resaltar la biodiversidad como despensa, promover el uso de productos locales y destacar el turismo y la gastronomía como motores de transformación social. Además, cada fin de semana se desarrollará una programación cultural y gastronómica inspirada en distintas regiones del país, con música, color y cocina típica en la Plaza de Banderas, que se transformará en un escenario de fiesta.

Los organizadores informaron que el 4 de septiembre la feria abrirá de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., y del 5 al 21 de septiembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. La preventa online de boletería estuvo disponible hasta el 3 de septiembre con un descuento del 10 %, y la entrada será gratuita para menores de 13 años. Adicionalmente, habrá beneficio 2x1 los lunes, martes y miércoles durante todo el día, y los viernes después de las 4:00 p.m. Los parqueaderos habilitados serán el Parqueadero Verde (Calle 25 #33–60) y el Parqueadero Torre (Carrera 40 #22–34), disponibles de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

La Feria del Hogar refleja también la transformación del sector. El mercado de muebles en Colombia alcanzó en 2024 los 4.410 millones de dólares y se proyecta que crecerá a una tasa anual de 5,2 % hasta 2034, impulsado por el auge inmobiliario, el comercio electrónico y las soluciones sostenibles. En el caso de los electrodomésticos, el DANE reportó un incremento del 5,4 % en ventas entre enero y junio de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, y un crecimiento interanual del 5,9 % a junio. Por su parte, el sistema moda exportó 212,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, con aumentos del 40 % en moda hogar y 22 % en joyería, según cifras de ProColombia.

Más allá de ser una vitrina comercial, la Feria del Hogar 2025 se presenta como un espacio de encuentro que dinamiza la economía y celebra la vida en familia. Cada producto, experiencia y región representada será una invitación a inspirarse, compartir y construir ese lugar que evoluciona con las personas. Durante 18 días, el hogar más grande de Colombia abrirá sus puertas en Corferias para recordar que construir juntos siempre será motivo de celebración.