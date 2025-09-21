¿Cuál es el mejor seguro de viaje internacional? Cinco claves para elegir bien

Assist Card cuenta con servicios de telemedicina disponibles las 24 horas. Foto: Cortesía

Viajar es una de las experiencias más gratificantes que existen. Sin embargo, planificar un viaje también implica prepararse para lo inesperado: una fractura en el exterior, una apendicitis o la pérdida del equipaje pueden cambiarlo todo. En este contexto, contar con un buen seguro de viaje deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor servicio en un mercado tan diverso? Más allá del precio o de las promociones tentadoras, hay aspectos clave que marcan la diferencia entre una cobertura básica y una verdadera asistencia de viaje internacional.

¿Qué tener en cuenta antes de contratar un seguro de viaje?

Existen aspectos fundamentales que determinan si realmente se cuenta con la protección adecuada ante cualquier imprevisto en el exterior. Estas cinco claves ayudan a tomar una decisión informada y acertada:

1. Experiencia comprobada, no solo promesas atractivas

Cuando se trata de salud y seguridad fuera del país, la trayectoria de una empresa sólida marca la diferencia. No es lo mismo contratar a una compañía con décadas de experiencia y liderazgo, como Assist Card, que a un operador emergente con presencia limitada.

Assist Card, por ejemplo, lleva más de 50 años brindando asistencia a viajeros en todo el mundo frente a todo tipo de situaciones: desde emergencias médicas en lugares remotos hasta complicaciones logísticas en aeropuertos internacionales. Su presencia en más de 190 países y sus diferentes plataformas de contacto le permiten responder con rapidez y eficacia sin importar el destino.

En contraste, otras empresas como Protege Tu Viaje o Seguro de Viaje Mundial —opciones de bajo costo o cobertura limitada— pueden no contar con redes de atención tan desarrolladas ni con la experiencia necesaria para manejar situaciones complejas.

2. Respaldo financiero para proteger el bolsillo

Una de las preguntas más frecuentes es: ¿cuánto cuesta un seguro de viaje? La respuesta depende de muchos factores como la duración del viaje, la edad del viajero o el destino, pero lo más importante es entender cuánto puede costar no tener uno.

Por ejemplo, una cirugía de urgencia por apendicitis en Estados Unidos puede superar los USD $10.000. Si la cobertura no cuenta con un respaldo financiero sólido, esos gastos podrían recaer en la persona afectada.

En este punto, no todas las compañías son iguales. Assist Card forma parte de Starr, un grupo internacional con calificación financiera A+ en S&P Ratings. Este respaldo garantiza que, ante una emergencia, los gastos estarán cubiertos sin trámites engorrosos ni reembolsos complejos.

3. Asistencia disponible 24/7 y en el idioma del viajero

Estar en otro país con un problema de salud y sin hablar el idioma local puede resultar abrumador. Por eso, es clave elegir un servicio que ofrezca atención multilingüe de forma inmediata y a través de múltiples plataformas de contacto.

Assist Card cuenta con Centrales de Asistencia propias en todo el mundo para brindar atención directa, operando 24/7 en todos los idiomas. Esto permite comunicarse con profesionales que comprenden la situación y gestionan el caso sin intermediarios ni demoras innecesarias.

En cambio, otras compañías dependen de redes externas o de call centers internacionales, lo que puede generar retrasos y falta de claridad en la atención.

4. Cobertura adaptada a cada perfil de viajero

No todos los viajeros tienen los mismos riesgos ni necesitan la misma protección. Mujeres embarazadas, personas con enfermedades preexistentes o quienes practican actividades de aventura requieren una cobertura adaptada a su situación.

Assist Card ofrece productos personalizables que contemplan escenarios como deportes recreativos, embarazos hasta la semana 32, enfermedades preexistentes o protección reforzada para equipaje. Además, dispone de planes que alcanzan coberturas médicas de hasta USD $3.000.000, una cifra relevante para destinos con costos elevados como Estados Unidos o Europa.

Esto supera a las coberturas incluidas en seguros de viaje asociados a tarjetas de crédito, que suelen variar entre USD $25.000 y USD $500.000 según el banco y el tipo de tarjeta.

5. Innovación tecnológica como parte de la seguridad

La tecnología también juega un papel esencial en la asistencia. Acceder a una videoconsulta médica desde el celular, recibir atención sin necesidad de trasladarse o gestionar la asistencia desde una aplicación aporta tranquilidad y rapidez.

Assist Card ofrece telemedicina a través de su aplicación móvil, disponible las 24 horas, y permite la contratación del seguro de forma online, en pocos pasos y desde cualquier lugar, incluso si el viaje ya comenzó.

Esto agiliza los trámites y otorga autonomía para resolver cualquier situación con eficiencia.

¿Dónde comprar un seguro de viaje internacional confiable?

El mejor seguro de viaje internacional no es necesariamente el más barato, sino aquel que brinda respaldo real en el momento en que se necesita. Para ello, es fundamental que la empresa tenga trayectoria, infraestructura propia, atención en el idioma del viajero, montos de cobertura adecuados y un respaldo económico sólido para afrontar cualquier eventualidad.

Assist Card cumple con todos estos criterios, lo que la convierte en una de las opciones más completas y confiables del mercado.

Calidad y tranquilidad en cada viaje

Viajar sin protección puede resultar muy costoso. Por eso, elegir un seguro de viaje confiable, con experiencia, respaldo y desarrollo tecnológico, representa una inversión inteligente. Conocer estas claves permite tomar decisiones fundamentadas y priorizar el bienestar personal.

Con la asistencia integral de Assist Card, cada viajero cuenta con la seguridad de estar acompañado por profesionales que responden en cualquier lugar del mundo. De esta manera, la única preocupación es disfrutar del viaje.