Cuando el bienestar se traduce en productividad y competitividad empresarial

Invertir en las personas también es una forma de fortalecer la productividad del negocio. Foto: Cortesía Compensar

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Algo está cambiando en la forma en que las empresas entienden el crecimiento. En un entorno marcado por la transformación tecnológica, la creciente competencia por el talento especializado y las nuevas expectativas de los trabajadores, la competitividad empresarial ha empezado a medirse de una manera diferente. La estrategia, la innovación y la tecnología siguen siendo fundamentales, pero cada vez resulta más determinante la capacidad de las organizaciones para atraer, desarrollar y comprometer a las personas que convierten esas ventajas en resultados concretos.

Esta realidad ha llevado a que la conversación sobre bienestar salga de las áreas de recursos humanos para instalarse en los comités directivos y las agendas estratégicas. Más que una iniciativa asociada al clima laboral, comienza a entenderse como un factor que influye en la capacidad de las organizaciones para responder a los desafíos del entorno y sostener su crecimiento en el tiempo.

La evidencia respalda este cambio. De acuerdo con Gallup, las organizaciones con equipos altamente comprometidos registran mayores niveles de rentabilidad y menores tasas de rotación. Deloitte, por su parte, ha señalado que invertir en bienestar, desarrollo y experiencia del colaborador fortalece la retención del talento y genera impactos positivos en los resultados del negocio.

Sin embargo, el bienestar no genera valor por sí mismo. Lo verdaderamente relevante es lo que habilita: equipos con mayor energía toman mejores decisiones, colaboran mejor, aprenden con mayor rapidez, ofrecen una mejor experiencia al cliente y ejecutan con mayor consistencia.

Para Ana María Herazo, gerente de Cliente de Compensar y experta en transformación organizacional, este cambio refleja una nueva comprensión de la competitividad empresarial.

“El bienestar dejó de ser un beneficio complementario para convertirse en una capacidad organizacional. Hoy las empresas comprenden que colaboradores más saludables, comprometidos y acompañados son también equipos más productivos, innovadores y resilientes frente a los cambios del entorno”, explica.

En este contexto, el Sistema de Subsidio Familiar y el modelo desarrollado por Compensar cobran una nueva relevancia. Más allá de representar un mecanismo de protección social, se convierten en una herramienta que ayuda a las organizaciones a fortalecer sus capacidades para atraer, desarrollar y conservar talento, generando mejores condiciones para la productividad y el crecimiento sostenible.

A través del aporte del 4 % de la nómina que realizan los empleadores, se financia un modelo que genera valor para los trabajadores mediante subsidios, educación, vivienda, salud, recreación, crédito social y programas de desarrollo de capacidades.

Ese mismo aporte fortalece la productividad empresarial al mejorar las condiciones de vida de los colaboradores y facilitar su desarrollo personal y profesional.

Compensar, que reúne a más de 110.000 empleadores afiliados y 2,8 millones de trabajadores y beneficiarios, ha construido durante los últimos años una estrategia basada en la economía del bienestar, entendida como la generación de valor económico y social a partir del desarrollo integral de las personas.

“Lo valioso del modelo de compensación es que los recursos que aportan los empresarios regresan convertidos en oportunidades para sus trabajadores y también en capacidades para sus organizaciones. Cuando una persona accede a beneficios más allá de la remuneración salarial, mejora su calidad de vida, pero también fortalece su desempeño y su permanencia dentro de la empresa”, señala Herazo.

Del bienestar individual al crecimiento organizacional

La conversación sobre bienestar está evolucionando hacia una visión más estratégica del desarrollo empresarial. Hoy, factores como la salud física y mental, el bienestar financiero, la formación continua y el acceso a oportunidades para las familias son cada vez más determinantes para construir organizaciones capaces de atraer y conservar talento.

Solo en 2025, Compensar entregó más de COP 1,1 billones en subsidios destinados a fortalecer la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. A esto se suman COP 608.556 millones en créditos sociales que facilitaron el acceso a educación, vivienda y otros proyectos familiares, mientras que 1.870 familias accedieron a una vivienda, ampliando sus oportunidades de construir patrimonio y estabilidad.

El impacto también se refleja en el bienestar financiero de los hogares. A través de Privilegios Compensar y su red de aliados, los afiliados generaron más de COP 135.000 millones en ahorros y descuentos en categorías como salud, educación, supermercados y entretenimiento, entre otros.

“Cuando una persona cuenta con mejores condiciones para desarrollar su proyecto de vida, también tiene mayores posibilidades de aportar, crecer y permanecer dentro de una organización. Por eso el bienestar tiene un impacto directo en la sostenibilidad y la competitividad empresarial”, afirma Herazo.

Este círculo virtuoso también se expresa en el fortalecimiento de las empresas. Durante 2025, Compensar impactó a 3.025 micro, pequeñas y medianas empresas mediante programas de productividad, innovación, sostenibilidad y desarrollo del talento humano.

Además, 39.000 trabajadores de empresas afiliadas participaron en procesos de formación y asistencia técnica. A través del programa Propulsor se desarrollaron más de 48.550 procesos de formación y asistencia técnica, apoyados por alianzas con la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, INALDE, UCompensar y otras instituciones educativas de calidad. A ello se suma que más de 111.630 personas lograron vincularse laboralmente mediante la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.

Durante años, las empresas compitieron por productos. Después compitieron por tecnología. Hoy compiten por talento. Pero la siguiente frontera de la competitividad apunta hacia otro lugar: la capacidad de construir organizaciones donde las personas puedan desarrollar su potencial y aportar más valor.

En un entorno marcado por la transformación permanente, el bienestar deja de ser un asunto complementario para convertirse en un factor que fortalece la productividad, la adaptación y la sostenibilidad de las empresas. La economía del bienestar surge precisamente de esa premisa: entender que cuando las personas progresan, las organizaciones también crean mejores condiciones para innovar, generar valor y sostener su desarrollo en el largo plazo.