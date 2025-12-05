Cuidadosa-mente: la apuesta de la Universidad Central por la salud mental

Foto: Embajadores del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) de la Universidad Central, liderado por sus directivas. / Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La salud mental es hoy uno de los mayores retos globales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que uno de cada cinco trabajadores podría atravesar algún trastorno mental, mientras que las problemáticas emocionales entre jóvenes continúan en aumento. A nivel mundial, uno de cada siete adolescentes enfrenta actualmente una afección de este tipo y, en la mayoría de los casos, no recibe atención oportuna.

En Colombia, la situación también genera preocupación. Hasta agosto de 2024, las universidades del país habían reportado más de 25 fallecimientos de estudiantes vinculados a esta problemática, una tendencia creciente en la última década según la Organización Panamericana de la Salud. Además, un estudio de Seguros SURA reveló que el 34 % de los trabajadores se ausenta por motivos relacionados con su salud mental; a nivel mundial la ansiedad y la depresión son los diagnósticos más frecuentes.

El panorama universitario tampoco es ajeno a esta realidad. Cifras referenciadas por la Defensoría del Pueblo indican que el 32 % de estudiantes universitarios presenta ideación suicida moderada o alta, el 43 % muestra riesgo de depresión y el 38 % ha sido diagnosticado con esta enfermedad. Estos datos, lejos de ser aislados, reflejan una situación multifactorial que afecta a jóvenes de todo el país.

Una problemática que impacta la vida universitaria

La etapa universitaria representa un momento clave en la vida de los jóvenes. A las exigencias académicas se suman factores como tensiones familiares, dificultades económicas, experiencias de acoso o discriminación y, en muchos casos, el distanciamiento de su entorno de apoyo. Estas condiciones pueden propiciar altos niveles de estrés y malestar emocional.

A ello se suman conductas de riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), que a menudo se relacionan con intentos de aliviar rápidamente situaciones de sobrecarga emocional. Todo este conjunto de factores ha encendido las alarmas en términos de salud pública, señalando la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones educativas, familias y entidades de salud.

Cuidadosa-mente: una apuesta por el bienestar integral

Ante este escenario, la Universidad Central inició en mayo de 2025 la implementación de Cuidadosa-mente, un programa institucional que coloca el bienestar emocional en el centro de la experiencia universitaria. Su enfoque preventivo busca ir más allá de la atención en momentos críticos, integrando el cuidado de la salud mental en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y colaboradores.

El programa se desarrolla a través de cuatro líneas estratégicas:

Caracterización biopsicosocial: identificación temprana de riesgos y necesidades desde el ingreso. Prevención y promoción: alianzas, actividades de formación, deporte y cultura. Modelo de atención avanzado: incluye capacitación en telesalud para el área de Bienestar y actualización en terapias de tercera generación para el equipo de psicología. Sensibilización comunitaria: iniciativas para combatir estigmas y fomentar la participación activa en el cuidado del bienestar emocional.

Entre las actividades desarrolladas se incluyen talleres de primeros auxilios psicológicos, reconocimiento temprano de señales de alerta y rutas de apoyo, formación en protocolos frente a violencias sexuales, espacios de descarga emocional y acciones orientadas a la prevención del consumo de SPA.

Además, la institución cuenta con un Grupo de Reacción Inmediata (GRI) para atender posibles situaciones de acoso o violencia sexual, una de las iniciativas centrales para garantizar entornos seguros e inclusivos.

Un espacio de diálogo para transformar la realidad

La preocupación por el cuidado de la salud mental en la vida universitaria también se reflejó en el Foro “Salud mental y conductas de riesgo en universitarios”, realizado el 22 de octubre. El encuentro reunió a expertos y representantes de diferentes instituciones, con el fin de generar un diálogo interdisciplinar y avanzar en estrategias de atención y prevención.

Durante su intervención, Paula Andrea López López, rectora de la Universidad Central, enfatizó la necesidad de un compromiso colectivo. “Que nuestras universidades sean lugares capaces de cuidar, acompañar y responder con humanidad y rigor, garantizando que la universidad no solo transmita conocimiento, sino que también proteja la vida”, afirmó. “Que el bienestar integral deje de ser un ideal y se convierta en una realidad cotidiana para todos y todas”.

Líneas de apoyo disponibles

Si tú o alguien que conoces enfrenta una crisis emocional o una situación de emergencia, puedes acudir a las siguientes líneas de atención gratuitas y disponibles las 24 horas: