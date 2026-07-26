Datos integrados, el nuevo activo estratégico de las pymes colombianas

Foto: La mejor inteligencia combina datos, IA y criterio humano. / Cortesía Loggro

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En 2026, la pregunta que hacen los equipos directivos de las pymes colombianas más dinámicas ya no es si adoptar inteligencia artificial. Es sobre qué datos hacerlo, y esa distinción lo cambia todo.

El mercado de software empresarial lleva dos años incorporando la palabra “inteligencia artificial” a sus catálogos. El problema es que, en la mayoría de los casos, esa IA opera sobre datos desconectados: registros contables planos que capturan lo que pasó, pero no por qué pasó ni qué va a pasar. El empresario hace una pregunta y recibe una respuesta genérica porque el modelo no conoce su negocio y la herramienta queda sin usar.

Y ante eso, surgen varios cuestionamientos. Como por ejemplo entender cuál es el principal problema que tienen los clientes cuando empiezan a utilizar la inteligencia artificial o que tienen que arrancar desde cero.

“Tendemos a pensar que la inteligencia artificial es solo generativa. Pero la inteligencia artificial es también cualquier técnica que permita a los computadores emular la inteligencia humana usando lógica algorítmica. Uno tiene que tener una correcta combinación entre lo determinístico y lo generativo. Esa combinación es lo que permite democratizar el acceso a la IA para compañías de cualquier tamaño”, explicó Carlos Suárez Berrio, Director de Innovación de Loggro.

Esta plataforma 100 % colombiana acompaña a las pymes del país desde su nacimiento, cuando tomó una decisión diferente: construir con IA desde adentro, no agregarla desde afuera.

Loggro nació en 2020 como empresa SaaS y AI native simultáneamente, con un equipo con más de 30 años de experiencia en desarrollo de software de gestión empresarial. Mientras otros proveedores buscaban cómo incorporar inteligencia artificial a plataformas ya construidas, Loggro diseñó su arquitectura bajo la premisa de que la IA estaría en el núcleo del sistema, no en su periferia.

El resultado práctico es una plataforma con tres capas de inteligencia integradas: automatizaciones deterministas para procesos que no admiten error: liquidación de nómina, validaciones DIAN, cálculos tributarios, costeo de inventario en tiempo real con costo promedio móvil transacción a transacción; modelos de lenguaje generativos entrenados con los datos del cliente para análisis y recomendaciones; y agentes especializados que colaboran según el contexto, respondiendo de manera puntual según el módulo que se esté analizando, ya sea nómina o estados financieros.

La infraestructura de IA corre sobre AWS Bedrock, uno de los proveedores más avanzados de IA corporativa con acceso a más de cien modelos de lenguaje de última generación, brindando una garantía relevante para cualquier empresa que gestione información sensible. La inteligencia artificial de Loggro es privada, y opera exclusivamente sobre la base de datos del propio negocio. La información de los clientes no se usa para entrenar modelos públicos.

“En nómina: el mayor tiempo que dedican las áreas financieras tiene que ver con responderle preguntas a los empleados sobre sus desprendibles. Construimos un agente que explica cómo se calculó cada ítem —no cómo se calcula hoy, sino como quedó guardado en el momento en que sucedió, con la legislación vigente en ese período específico”, afirmó Berrio.

El activo que solo construyen los años de experiencia en el mercado colombiano

Hay un principio en ciencia de datos que aplica directamente aquí: la calidad del análisis es proporcional a la riqueza de los datos que lo alimentan. Loggro integra en una sola plataforma el punto de venta, la gestión de restaurantes, los inventarios, la nómina, la facturación electrónica, los alojamientos y la contabilidad. Más de 20.000 empresas en más de 200 municipios del país operan sobre este ecosistema.

Cada transacción alimenta a la IA con un contexto que ningún sistema aislado puede replicar. En Loggro Alojamientos, el agente de “pricing” analiza eventos en la ciudad y tarifas del set competitivo para recomendar cuándo subir o bajar precios; este es el tipo de inteligencia de “revenue management” que hasta hace poco era exclusiva para las grandes cadenas hoteleras. En Loggro Restobar, la semaforización de cocina convierte las comandas físicas en un panel digital con prioridades visibles en tiempo real, reduciendo la espera en el servicio y eliminando errores de operación.

En los módulos de inventarios, los agentes de IA determinística recalculan el costo promedio móvil en cada transacción —no al cierre del mes. Para una empresa de distribución o “retail”, eso significa que el equipo comercial sabe en tiempo real hasta qué precio puede vender sin dañar el margen, y que el balance refleja el valor real del activo circulante en cualquier momento del mes — no una estimación construida al final del período. Si la empresa necesita presentar estados financieros a una entidad financiera o a un inversionista el día 18, los datos están cerrados y son fieles a esa fecha.

La plataforma de los contadores

Hay una señal que suele pasar desapercibida en las decisiones de adopción tecnológica: qué eligen los profesionales que mejor conocen el software contable y trabajan con múltiples herramientas simultáneamente.

Más de 10.000 contadores colombianos hacen parte hoy de la comunidad de Contadores Aliados de Loggro. Para ellos, la IA representa un cambio concreto en la manera de ejercer su labor contable, ya que les ayuda a automatizar hasta el 80 % del tiempo dedicado al análisis financiero, brindándoles información que fortalece su criterio para la toma de decisiones. El límite es claro: La IA no da fe pública. El criterio profesional, la firma y la responsabilidad ética permanecen con el contador. La IA potencia, pero la decisión es siempre humana.

“Estamos trabajando en las APIs activamente. Nuestra data es muy rica y muy completa. Ya tenemos APIs del módulo de ventas — facturas, clientes, formas de pago, inventario, estructura organizacional, centros de costo. Ya se están usando para conectar CRMs directamente con el ERP. También para que los pedidos de un e-commerce lleguen directamente como facturas a Loggro, que se validen en la DIAN y se notifique al cliente. Todo automático”, explicó Luis Alfredo Alcaraz Moreno, Gerente de Producto ERP.

Las empresas que continúen con datos fragmentados en sistemas aislados no solo habrán perdido la oportunidad de aplicar inteligencia artificial. Habrán perdido el activo que cualquier plataforma de IA necesita para funcionar: datos dinámicos, conectados y en tiempo real sobre su propio negocio.

La decisión no es tecnológica. Es estratégica. Y el ecosistema colombiano con más de 30 años de experiencia construyendo esa base —certificado por la DIAN como Proveedor Tecnológico Autorizado, con ISO/IEC 27001 en seguridad de la información— ya está disponible para las pymes que decidan crecer con un ecosistema integrado con inteligencia artificial.