Datos y tecnología: la ruta hacia un transporte más eficiente en Colombia

La información se ha convertido en un recurso estratégico para las empresas de transporte.

El transporte de flotas en Colombia atraviesa una coyuntura marcada por múltiples desafíos. Para analizar este panorama, El Espectador consultó a diferentes voces expertas del sector, quienes coincidieron en la importancia de la tecnología como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, fortalecer la seguridad y responder a las exigencias actuales de la economía nacional.

En el diálogo participó Juan Cardona, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica en Geotab, compañía reconocida a nivel mundial por sus soluciones en inteligencia de datos y movilidad conectada y que, actualmente, cuenta con más de cinco millones de conexiones enlazadas a su plataforma.

La compañía ofrece soluciones tecnológicas para la gestión de flotas que, con el uso de la inteligencia artificial (IA), permiten monitorear en tiempo real las operaciones, reforzar la seguridad vial y, a la vez, apoyar a las empresas en la optimización de gastos, la reducción de tiempos de inactividad, el consumo de combustible y el aumento de la productividad, entre otros.

Los datos: la nueva ruta para la eficiencia

Cardona destacó que, en la actualidad, la información se ha convertido en un recurso estratégico para las empresas de transporte. Herramientas como la telemática y la video telemática permiten recopilar millones de registros sobre hábitos de conducción, consumo de combustible y desempeño en condiciones reales de operación.

Con esta base de datos es posible aplicar modelos predictivos de mantenimiento que ayudan a prevenir fallas, mejorar la seguridad vial y optimizar el uso de los vehículos, al tiempo que se incrementa la eficiencia de las flotas.

Por su parte, David Escobar, CEO y fundador de Navisaf, ha acompañado a algunas de las flotas más grandes de la región en países como Colombia, México y Perú con la implementación de las soluciones tecnológicas. Desde Colombia, su compañía se ha consolidado como uno de los aliados oficiales de Geotab en la distribución de estas herramientas, facilitando que más empresas del sector accedan a tecnologías de gestión de flotas que fortalecen la seguridad y la operación.

Escobar subrayó que la tecnología no solo transforma la eficiencia operativa, sino que también se traduce en mayor seguridad en las vías. “Se trata de un hilo conductor que parte del concepto base del transporte: la disponibilidad. Con ello tenemos la certeza de que no habrá vehículos varados o accidentados por fallas atribuibles a la operación”, explicó.

Según el directivo, actualmente existen casos de éxito de compañías que alcanzan un 99 % de disponibilidad mecánica en sus flotas y que han reducido hasta en un 80 % la exposición a riesgos de siniestros. “La disponibilidad es lo que realmente capitaliza el sector”, concluyó.

Por su parte, Juan Cardona resaltó el impacto de las soluciones desarrolladas por Geotab. Explicó que, algunos de sus clientes han logrado reducir el 62% de los siniestros y el 50% en costos por colisiones, entre otros resultados. Este hallazgo evidencia cómo, al aprovechar la analítica de datos y la inteligencia artificial, es posible identificar factores y hábitos de riesgo y diseñar programas de capacitación personalizados a cada conductor que reduzcan de manera significativa la siniestralidad en las flotas.

Tecnología al alcance de todos

Estas soluciones no están reservadas únicamente para grandes compañías. Cada vez más pequeños y medianos empresarios del transporte en Colombia, quienes juegan un rol significativo en la industria nacional, las adaptan para fortalecer sus procesos logísticos, reducir costos y mejorar la seguridad de sus operaciones.

La telemática proporciona un análisis profundo y en tiempo real de la operación del vehículo, desde ubicación y consumo de combustible hasta el diagnóstico avanzado del motor y la identificación de patrones de conducción. Por su parte, la video telemática lleva esta capacidad al siguiente nivel al integrar visión inteligente mediante cámaras con inteligencia artificial, capaces de anticipar distracciones, maniobras peligrosas o condiciones externas de riesgo. En conjunto, conforman una solución robusta y complementaria que impulsa la eficiencia, la seguridad vial y la toma de decisiones estratégicas en la gestión de flotas.

Esta solución integral no solo previene siniestros, sino que transforma la operación de las flotas al optimizar recursos, reducir costos y potenciar la productividad. Su impacto directo en la seguridad y la sostenibilidad convierte al transporte en un motor más competitivo, confiable y eficiente, dentro y fuera de la cabina.

El futuro del transporte en Colombia

El sector del transporte de carga enfrenta retos complejos: altos costos de operación, exigencias regulatorias y la necesidad de mejorar la seguridad vial. Sin embargo, la integración de tecnologías como la telemática y la video telemática abre la puerta a nuevas plataformas de gestión que permiten anticiparse a los problemas, optimizar recursos y reducir riesgos.

En un país donde el transporte es el motor del comercio y la logística, la incorporación de estas tecnologías se perfila como una de las rutas más efectivas para enfrentar los desafíos del sector.

Más allá de la reducción de costos, soluciones como las de Geotab están ayudando a construir operaciones más seguras, eficientes y sostenibles. La apuesta por los datos, la integración tecnológica, la integración de IA avanzada y la capacitación de conductores no solo fortalece a las empresas, sino que también contribuye a un transporte más confiable para Colombia y a un futuro donde la movilidad sea cada vez más inteligente.

