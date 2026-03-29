De la factura al dato: el cambio que redefine la gestión de las pymes

David Ortiz, CEO de Siigo Latam. Foto: Cortesía

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En Colombia, miles de pequeñas y medianas empresas continúan tomando decisiones financieras sin una visión clara y en tiempo real de su operación. A pesar de los avances en digitalización, la fragmentación de la información, los procesos manuales y la falta de integración tecnológica siguen siendo barreras estructurales que limitan su crecimiento.

Así lo confirma David Ortiz, CEO de Siigo Latam, quien señala que este fenómeno no solo afecta la eficiencia operativa, sino que compromete la sostenibilidad de los negocios.

“Muchas empresas aún operan con información dispersa o herramientas que no están conectadas entre sí. Sin visibilidad sobre variables clave como el flujo de caja, la rentabilidad o la cartera, las decisiones terminan siendo reactivas”, explica.

Este escenario lleva a que las empresas vendan sin claridad sobre sus márgenes, asuman compromisos sin prever su liquidez y pierdan trazabilidad sobre su operación. En consecuencia, el crecimiento deja de ser planificado y se vuelve intuitivo.

A este desafío se suma un entorno cada vez más exigente, marcado por reformas tributarias recurrentes, mayor digitalización de los procesos fiscales y una complejidad normativa que demanda información precisa y oportuna.

“La visibilidad financiera en tiempo real ya no es un diferencial, es una condición mínima para operar. Permite anticipar escenarios, proyectar necesidades de caja y tomar decisiones con mayor certeza”, afirma Ortiz.

De proceso operativo a herramienta estratégica

Durante años, la facturación fue vista como un trámite administrativo aislado. Sin embargo, la evolución tecnológica ha transformado su rol dentro de las organizaciones, convirtiéndola en el punto de partida de la información financiera.

“Hoy, la facturación electrónica es el origen de datos clave sobre ingresos, comportamiento de clientes y tiempos de pago. Cuando se integra con contabilidad, cartera y recaudo, permite construir una visión completa del negocio”, señala.

Este cambio ha dado paso al concepto de facturación inteligente, entendido como la capacidad de utilizar cada transacción como fuente de información estratégica.

“No se trata solo de cumplir con una obligación, sino de transformar la facturación en una herramienta que permita entender el negocio y mejorar la toma de decisiones”, agrega.

En este contexto, la automatización y el recaudo digital cumplen un papel determinante. La primera reduce tareas manuales y minimiza errores, mientras que el segundo facilita la liquidez al acortar los ciclos de pago y adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo.

Además, este proceso está redefiniendo el rol del contador.

“El valor ya no está únicamente en registrar información, sino en interpretarla, anticipar impactos y acompañar al empresario en la toma de decisiones. Es un cambio hacia un enfoque más estratégico”, explica Ortiz.

Integración y decisiones: el verdadero impacto

El mayor salto se produce cuando estas herramientas dejan de operar de forma aislada y se integran en un solo entorno de gestión empresarial.

“Se pasa de procesos fragmentados a una operación conectada, donde la información fluye en tiempo real y está disponible para todos los actores del negocio”, afirma.

Este nivel de integración permite tener visibilidad inmediata sobre variables críticas como ventas, inventarios, cartera y flujo de caja, lo que facilita una gestión más eficiente y una toma de decisiones más informada.

El impacto es tangible. Tener información integrada permite anticipar necesidades de liquidez, optimizar el recaudo y mejorar la gestión de cartera. Según Fedesarrollo, el 51,9 % de las mipymes en Colombia ha reportado mejoras en su flujo de caja al implementar mejores prácticas de gestión financiera.

Además, la integración de procesos como la nómina y la operación comercial amplía la visión del negocio, conectando la gestión financiera con otros frentes clave.

Desde esta perspectiva, Siigo ha desarrollado un ecosistema que integra facturación, contabilidad, recaudo, nómina y puntos de venta en un mismo entorno digital.

“Lo que buscamos es que empresarios y contadores trabajen sobre la misma información, con datos en tiempo real y procesos automatizados, para que puedan anticiparse y tomar mejores decisiones”, señala Ortiz.

En un entorno donde la regulación es más exigente y la competencia más dinámica, la capacidad de anticiparse se convierte en una ventaja clave.

“La verdadera diferencia está en cómo las empresas utilizan la información. Cuando los datos se convierten en un activo estratégico, la gestión deja de ser reactiva y pasa a ser inteligente”, concluye.

Acompañando a las pymes

A través de soluciones como Siigo Nube, Sistema POS y Sistema POS Gastrobar, Siigo Pay y herramientas de facturación electrónica y nómina, Siigo busca que empresarios y contadores puedan trabajar de manera integrada, con información en tiempo real y procesos automatizados.

Aquí puede encontrar más información.