De la vigilancia a la inteligencia: el nuevo ADN de la seguridad

Mauricio Rodríguez, director Nacional de T.I. de Seguridad Atlas. Foto: Cortesía Seguridad Atlas

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La seguridad atraviesa uno de los momentos de transformación más profundos de su historia reciente. En un contexto donde los riesgos son cada vez más dinámicos, interconectados y menos visibles, el concepto de Seguridad 5.0 emerge como una evolución necesaria: pasar de la vigilancia y reacción a la anticipación, la prevención y la respuesta inteligente basada en datos.

Para Mauricio Rodríguez, director Nacional de T.I. de Seguridad Atlas, este cambio no es solo tecnológico, sino estructural. Implica redefinir el rol de la seguridad dentro de las organizaciones y sacarla de una lógica operativa para llevarla a un nivel estratégico. “Hoy la seguridad no puede entenderse como un componente aislado ni como un gasto inevitable. Cuando se diseña correctamente, se convierte en un habilitador del negocio, capaz de mejorar la eficiencia, reducir incertidumbre y proteger la continuidad”, explica.

Este enfoque obliga a replantear la forma en que se construyen los esquemas de protección. Ya no se trata de cubrir espacios con presencia física, sino de entender el riesgo en profundidad: identificar puntos críticos, analizar comportamientos, anticipar escenarios y definir qué combinación de capacidades —humanas y tecnológicas— permite gestionarlo mejor. En ese sentido, la seguridad deja de ser homogénea y se vuelve específica, diseñada a la medida de cada operación.

En esa transición, la inteligencia artificial y la analítica avanzada han adquirido un papel central. Más que herramientas de vigilancia, se convierten en sistemas de interpretación. A través del análisis de video, patrones de comportamiento y datos en tiempo real, hoy es posible detectar desviaciones antes de que se conviertan en incidentes, activar alertas tempranas y tomar decisiones informadas con mayor velocidad. Esto representa un cambio sustancial frente a los modelos tradicionales, donde la información llegaba tarde o fragmentada.

La diferencia es especialmente visible en sectores con alta exigencia operativa. En entornos industriales, por ejemplo, la capacidad de correlacionar eventos permite identificar fallas potenciales o accesos no autorizados con mayor precisión. En logística y transporte, mejora la trazabilidad y el control sobre activos en movimiento. En retail, fortalece la prevención de pérdidas y el análisis de comportamientos dentro del punto de venta. Y en infraestructura crítica, aporta una capa adicional de control sobre operaciones sensibles.

Sin embargo, Rodríguez insiste en que el verdadero valor no está en la tecnología por sí sola, sino en su capacidad de integrarse. Uno de los mayores desafíos históricos de la seguridad ha sido la fragmentación: sistemas que operan de manera independiente y generan información aislada.

“Nuestro enfoque ha sido unificar esas capas en plataformas que integran cámaras, controles de acceso y sistemas de monitoreo, y conectarlas con herramientas de análisis de riesgo y trazabilidad. Eso permite saber qué pasó, dónde pasó, cómo se atendió y qué decisión se debe tomar después. Soluciones como OLA, Data Suite y Admira parten justamente de esa lógica: que la seguridad no solo registre incidentes, sino que le entregue al cliente visibilidad operativa y capacidad de decisión. Hoy proteger activos también implica proteger información crítica, tener evidencia y garantizar continuidad”, sostiene.

Este tipo de integración permite construir una visión completa de lo que ocurre dentro de una operación. No solo se trata de registrar eventos, sino de entender relaciones, identificar patrones y generar evidencia útil. En un entorno donde la toma de decisiones debe ser cada vez más ágil, contar con información estructurada y contextualizada marca una diferencia determinante.

A esa capa se suma el avance de tecnologías como la vigilancia aérea y los drones, que amplían las posibilidades de supervisión en territorios complejos. En sectores como agroindustria, energía o corredores logísticos, donde las distancias y condiciones dificultan el control tradicional, estas herramientas permiten extender la cobertura, verificar situaciones en menor tiempo y reducir la exposición del personal. Su impacto, nuevamente, depende de cómo se articulan con el resto del sistema de seguridad y con los protocolos de respuesta.

En paralelo, el desarrollo del Internet de las Cosas y la automatización está llevando la seguridad hacia un modelo cada vez más conectado. Sensores de intrusión, dispositivos de control de acceso, cámaras inteligentes y plataformas móviles generan flujos constantes de información que, al integrarse, permiten monitorear operaciones en tiempo real. Esto no solo mejora la capacidad de reacción, sino que introduce un componente predictivo que transforma la gestión del riesgo.

Este cambio también redefine la relación entre seguridad y usuario final. En el caso de hogares y pequeños comercios, la tecnología ha comenzado a democratizar el acceso a soluciones más sofisticadas, con sistemas que permiten autogestión, monitoreo remoto y respuesta inmediata. Se trata de un segmento que, según Rodríguez, tiene un enorme potencial de crecimiento precisamente porque aún no ha incorporado plenamente estas capacidades.

En el ámbito empresarial, uno de los puntos críticos sigue siendo la justificación de la inversión. Frente a esto, la respuesta pasa por profesionalizar el proceso: diagnóstico, diseño, implementación y medición. La seguridad inteligente se sustenta en datos, indicadores y modelos financieros que permiten evidenciar su impacto en variables clave como pérdidas, eficiencia operativa y continuidad del negocio. Así, deja de ser un costo difícil de cuantificar y se convierte en una inversión con retorno.

El panorama en Colombia muestra un avance desigual. Mientras sectores como industria, logística e infraestructura han evolucionado hacia modelos más sofisticados, impulsados por exigencias regulatorias y operativas, otros segmentos apenas comienzan este proceso. Esta brecha, lejos de ser una limitación, representa una oportunidad para ampliar el alcance de la seguridad inteligente con soluciones más accesibles y adaptables.

Mirando hacia adelante, Rodríguez plantea que la verdadera diferenciación no estará en la cantidad de tecnología implementada, sino en la capacidad de interpretar la información y actuar con criterio. “El reto no es capturar más datos, sino saber cuáles son relevantes, cómo leerlos y cómo convertirlos en decisiones que generen valor”, afirma. Esto implica fortalecer el talento humano, desarrollar capacidades analíticas y diseñar modelos flexibles que respondan a contextos cambiantes.

En esa línea, la noción de seguridad híbrida cobra sentido: una combinación equilibrada entre tecnología, conocimiento especializado y comprensión del negocio. No existe una solución única ni replicable de forma automática. Cada sector, cada operación y cada entorno presentan riesgos distintos que requieren aproximaciones diferenciadas.

Seguridad Atlas, según su director de T.I., ha venido avanzando en esa dirección mediante la evolución de sus modelos operativos, el desarrollo de plataformas propias de integración y el fortalecimiento de sus capacidades de monitoreo inteligente. A esto se suma la construcción de un ecosistema digital que busca ofrecer mayor trazabilidad, visibilidad y control tanto a clientes corporativos como a usuarios individuales.

El objetivo, concluye Rodríguez, es claro: trascender la lógica reactiva y posicionar la seguridad como una herramienta para anticipar, optimizar y decidir mejor. En un entorno donde la incertidumbre es cada vez más compleja, la capacidad de adelantarse al riesgo deja de ser un diferencial y se convierte en una condición para competir.