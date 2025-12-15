De las aulas al país: jóvenes colombianos crean soluciones tecnológicas con impacto social

Estudiantes de Ingeniería Electrónica diseñaron dispositivos biomédicos que proponen soluciones para adultos mayores, niños y pacientes psiquiátricos. Foto: Cortesía

En un país donde el cuidado de los adultos mayores requiere cada vez más apoyos, donde los tratamientos de salud mental exigen acompañamiento constante y donde la accesibilidad sigue siendo un reto, tres ideas innovadoras desarrolladas en Bogotá podrían marcar una diferencia. Se trata de prototipos creados por estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central, quienes diseñaron tecnologías biomédicas accesibles y orientadas a necesidades del sistema de salud y el cuidado en Colombia.

En los últimos años, los proyectos académicos del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central han incorporado el desarrollo de dispositivos biomédicos como parte de su formación, lo que ha permitido que semestre a semestre surjan prototipos orientados a resolver problemáticas reales de salud, cuidado y accesibilidad.

Desde dispositivos de terapia para el túnel carpiano hasta aparatos que facilitan el entrenamiento deportivo de personas con discapacidad, la metodología aplicada —basada en pensamiento de diseño, investigación en campo y trabajo directo con necesidades del entorno— ha impulsado soluciones con gran potencial de impacto social y de evolución hacia productos funcionales.

Durante 2025, los estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica desarrollaron varios prototipos funcionales que evidencian no solo sus competencias técnicas, sino también un alto compromiso con las necesidades sociales y de salud en Colombia. Tres de ellos destacan por su aporte a la salud y la inclusión: un bastón inteligente para adultos mayores, un dispensador automático de medicamentos para pacientes psiquiátricos y un traductor Braille interactivo para niños con discapacidad visual. Todos fueron diseñados bajo principios de bajo costo, accesibilidad, aplicabilidad clínica y posibilidad de evolución hacia productos reales en el mercado.

“Estos desarrollos de nuestros estudiantes son más que ejercicios académicos: representan la esencia de nuestra misión formativa, donde el conocimiento se pone al servicio del bienestar, la inclusión y la innovación social. De esta manera, demuestran una sólida competencia técnica, una profunda comprensión de las necesidades del entorno y un compromiso admirable con la salud y el cuidado en Colombia”, señaló Wilmer López López, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas.

Warstick: bastón inteligente que cuida a los adultos mayores

Daniel Trujillo y Daniel Velásquez desarrollaron Warstick, un bastón electrónico con botón de pánico y sensores que detectan caídas, diseñado para adultos mayores. El dispositivo envía alertas automáticas vía WhatsApp, con ubicación en tiempo real, a un contacto previamente registrado.

“Sabemos que muchas personas mayores no manejan bien los celulares, así que diseñamos una solución que no requiere instalar aplicaciones: basta con oprimir un botón y el sistema envía la ubicación exacta”, explicó Daniel Trujillo.

El prototipo incluye una carcasa impresa en 3D, batería recargable y sensores de movimiento que, al detectar una caída, activan un mensaje de emergencia. Según las pruebas realizadas, Warstick respondió de forma estable y efectiva en todos los escenarios evaluados.

Medipill: tecnología para no olvidar la medicina

Brayan González, Marlon Herrera y Javier Vargas presentaron Medipill, un dispensador que apoya el tratamiento en pacientes con trastornos psiquiátricos. El sistema entrega medicamentos sólidos en horarios programados, emite alertas auditivas y permite el monitoreo por parte de cuidadores.

“El prototipo automatiza la entrega de medicamentos y ayuda a evitar olvidos, especialmente en pacientes que viven solos o que tienen dificultades para seguir tratamientos”, explicaron los creadores.

Gracias a su programación vía wifi y su estructura impresa en 3D, Medipill logró un 90,9 % de efectividad en dispensación y 100 % de fiabilidad en sensores de tope durante las pruebas preliminares.

Traductor Braille: aprender desde casa

Eduiw Ferney Prada diseñó un traductor Braille interactivo para niños con discapacidad visual. El dispositivo convierte letras enviadas desde el celular a un sistema de puntos en relieve que se perciben con el tacto. Incluye, además, una pantalla OLED para mostrar el carácter visualmente.

“La idea es que el niño pueda aprender Braille en casa, sin necesidad de desplazarse a un centro especializado o que sus acompañantes conozcan el idioma”, explicó Ferney Prada.

El prototipo emplea solenoides para levantar los puntos Braille en una superficie ergonómica diseñada para la mano infantil. Por su bajo costo frente a otras herramientas similares presentes en el mercado, es una alternativa viable y asequible.

Estos desarrollos son el resultado de un modelo de formación contextualizado, que vincula la docencia con la investigación aplicada y el compromiso social.