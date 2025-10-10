Del cambio a la excelencia: la nueva era de la Universidad de La Guajira

Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira. Foto: Cortesía Uniguajira

Desde el año 2009, cuando el ingeniero Carlos Arturo Robles Julio asumió la rectoría de la Universidad de La Guajira, la institución ha vivido un proceso de transformación profunda que marcó un antes y un después en su historia. Con una gestión enfocada en la calidad, la innovación y el compromiso con el desarrollo regional, Uniguajira se posiciona hoy como una universidad moderna, incluyente y de alto impacto académico y social.

El Ministerio de Educación Nacional reconoció ese esfuerzo en 2024, al otorgarle a la institución la Acreditación Institucional en Alta Calidad por seis años, un logro que ratifica su compromiso con la formación integral, la excelencia académica y la pertinencia de su labor frente a las realidades del entorno.

“Para mí, como estudiante, es muy gratificante ver todo lo que ha avanzado la Universidad de La Guajira en los últimos años. Esto demuestra que estamos recibiendo una educación de mejor calidad y que nuestra universidad cada vez gana más prestigio, lo que también aumenta el valor de nuestro título profesional”, afirmó la estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales, Daniela Guadalupe Sotillo.

La joven universitaria, también agregó que “ahora contamos con mayor acceso a la tecnología, oportunidades de intercambio, proyectos de investigación y prácticas profesionales. Además, las mejoras en la infraestructura nos ofrecen espacios más cómodos y dignos para estudiar y compartir. Todo esto nos llena de orgullo y nos motiva a seguir creciendo junto a una universidad que se esfuerza cada día por brindar una formación más completa y competitiva”.

Crecimiento sostenido en cifras

En 2009, Uniguajira contaba con cinco facultades, 15 programas profesionales y 93 docentes de planta. Hoy, en 2025, la universidad ofrece seis facultades, 29 programas profesionales, nueve maestrías propias, dos doctorados y seis programas acreditados en alta calidad. La planta profesoral aumentó a 313 docentes, de los cuales 89 son doctores y 10 poseen título PhD, evidenciando el fortalecimiento de la cualificación académica.

El número de estudiantes también creció de 6.494 en 2009 a 17.125 en 2025, reflejando una expansión significativa en cobertura y oferta educativa. En el ámbito investigativo, Uniguajira pasó de tener siete grupos a 56 grupos de investigación reconocidos, entre ellos tres en categoría A1, además de cuatro patentes registradas.

“Estas cifras corresponden al crecimiento que hemos tenido de forma responsable y planificada, donde ha sido un propósito central ampliar la cobertura académica, pero también garantizar la permanencia y graduación exitosa de nuestros jóvenes”, sostuvo el rector Carlos Arturo Robles Julio.

Infraestructura moderna y en expansión

El avance institucional se traduce también en obras concretas. La universidad pasó de 55.677 m² de infraestructura en 2009 a 124.236 m² en 2025. Actualmente, se ejecutan proyectos estratégicos como el Bloque IX de la Facultad de Arquitectura y Artes, con más de 9.000 m² y espacios diseñados para la innovación, sostenibilidad y accesibilidad.

A esto se suman la construcción del Coliseo Deportivo con capacidad para 3.023 espectadores, la ampliación del restaurante universitario, la nueva Plazoleta de Comidas de 2.100 m², el Consultorio Jurídico de cuatro pisos, y la adecuación de nuevas canchas polifuncionales, además de vías de acceso con paneles solares y amplias zonas peatonales.

“En los últimos años, Uniguajira ha experimentado una transformación notable, impulsada por una visión institucional que la proyecta a la vanguardia académica y estructural. Hoy contamos con espacios modernos y en constante expansión, que responden al crecimiento de nuestras facultades y al compromiso de avanzar de la mano entre lo académico y lo físico”, destacó el director de Infraestructura Física, César Antonio Brugés Henríquez.

Proyección internacional y compromiso social

En lo que va de 2025, Uniguajira ha firmado 13 nuevos convenios internacionales, fortaleciendo su proyección global con instituciones como la Continental Florida University, el Observatorio Diáspora Venezolana y la Universidad de Matanzas. Estas alianzas fomentan la movilidad académica, la doble titulación y el intercambio de conocimiento.

Paralelamente, la universidad reafirma su compromiso con la equidad y el bienestar estudiantil mediante programas como la matrícula cero, el subsidio de alimentación y las rutas universitarias, que facilitan el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior.

Una universidad para el desarrollo de La Guajira

La visión institucional de Uniguajira está enfocada en consolidar una universidad con impacto regional, nacional e internacional, donde la educación se convierta en motor de desarrollo social, cultural y económico.

“Cada nuevo espacio y programa no solo eleva la calidad académica, sino que nos proyecta como una universidad moderna, incluyente y en constante transformación, además de impulsar el desarrollo social y económico del departamento”, puntualizó el rector Robles Julio.

Con más programas, infraestructura moderna, docentes altamente cualificados y una gestión orientada a la excelencia, la Universidad de La Guajira demuestra que, desde 2009, su historia cambió para siempre: pasó de ser una institución en crecimiento a convertirse en un referente de alta calidad educativa y desarrollo integral en el Caribe colombiano.