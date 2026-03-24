Democratizar el descanso: la misión de Spring con la salud de los colombianos

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En la era de la inmediatez y la productividad a toda costa, para muchas personas el descanso se ha convertido en un lujo. Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues dormir bien es una necesidad biológica no negociable, y su deficiencia se ha instalado como una epidemia silenciosa en Colombia y el mundo.

Según datos de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño (ACMES), el 59 % de la población colombiana padece algún trastorno del sueño. Esto significa que seis de cada 10 colombianos tienen dificultades para conciliar el sueño, se despiertan varias veces durante la noche o no logran un descanso reparador. Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2024 el insomnio, un problema de salud pública, afectó al 40 % de las personas en todo el mundo.

Estas cifras recalcan la necesidad de que la sociedad mejore sus hábitos para lograr, a través de un sueño reparador, una mejor calidad de vida, más beneficios en salud y una sociedad más productiva. Así lo resaltó David Alba, director de mercadeo de Spring , una empresa con 75 años de historia que ha consolidado un profundo compromiso con la salud de los colombianos, a tal punto de ser la única marca con avales de algunas de las instituciones médicas más importantes del país.

Por eso, en diálogo con El Espectador, el director contó cómo la innovación y las nuevas apuestas de Spring están diseñadas para devolver el descanso, el sueño reparador y la calidad de vida a los colombianos.

¿Cómo ha evolucionado la ingeniería del descanso para adaptarse a las necesidades del consumidor colombiano, y qué innovaciones tecnológicas están implementando para resolver problemas específicos de salud?

Lo primero es que somos la única marca que tiene avales y recomendaciones de las instituciones médicas más importantes del país, porque sabemos que seis de cada diez personas reportan que tienen problemas de sueño. Entonces, al entender eso y al saber que tener un sueño reparador es base fundamental para tener una buena calidad de vida, buscamos que nuestros productos respondan a solucionar esas necesidades de buen descanso que tienen los colombianos.

Nosotros lo que queremos es democratizar el descanso y lograr que las personas tengan un buen descanso y, por ende, una buena calidad de vida.

A partir de eso, tenemos un área de investigación y desarrollo que se encarga de estar todo el tiempo buscando soluciones para poder integrar en nuestros productos. En este caso, por ejemplo, lo último que hemos hecho fue un cambio completo de colección, entendiendo cuáles eran las necesidades de los consumidores, entendiendo qué era lo que estaban buscando.

A partir de eso, nosotros desarrollamos tres líneas de productos específicas: una línea Natural, que está enmarcada para todas aquellas personas que buscan productos que cuiden el medio ambiente, que son personas a las que les encanta todo el tema de la naturaleza y que quieren productos que respondan a eso, en cuanto a que sean productos que no utilicen ningún tipo de material que vaya en contra del cuidado de la naturaleza.

También tenemos la línea Original, que es para todas esas personas que tienen el recuerdo de Spring de su infancia, cuyos papás han utilizado Spring, cuyos abuelos han utilizado Spring, y lo que buscan es un buen descanso, apalancado en colchones que no se van a deformar, colchones que van a mantener sus prestaciones desde el primer día, independientemente de los años que pasen.

Y tenemos una línea Tech, que básicamente está apalancada en todos esos productos que buscan que el descanso vaya un poquito más allá. Aquí estamos hablando de telas con tratamientos que les permiten a las personas tener unos desempeños diferentes.

Por ejemplo, telas con tratamientos fríos, telas con tratamientos que les permiten tener un mejor descanso, telas que son 100 % de tejido de punto, por lo que son telas mucho más suaves y frescas.

También se complementa con el desarrollo que hemos tenido en los resortes, como los resortes pocket, que permiten a las personas que viven en pareja no sentir el movimiento de la otra persona en las noches.

Hicimos una revolución total en el tema de almohadas. Nos aliamos con la Asociación Colombiana de Fisioterapeutas e hicimos el desarrollo de almohadas para las personas que prefieren dormir boca abajo, las personas que prefieren dormir de lado y las personas que prefieren dormir boca arriba. Porque esto lo que nos permite es tener un completo ecosistema de descanso que les va a representar, al final, una mejor calidad de vida.

¿Cuéntenos cuál es el efecto dominó que genera en una persona el dormir bien?

Las últimas investigaciones que hicimos con la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño nos permitieron desarrollar el Manual del Sueño de los Colombianos para entender cómo dormimos, partiendo de las regiones.

Y aquí lo que vemos es que definitivamente los problemas de salud pública que causa un mal descanso son altísimos: desde un tema de estrés hasta problemas de envejecimiento prematuro. Una persona que no duerme bien, que no tiene un descanso adecuado, definitivamente se envejece más rápido, tiene problemas de estrés, tiene problemas de memoria, sufre de irritabilidad. Y estos son solamente algunos de los casos que están apalancados en un mal descanso.

Hay muchas cosas que están apalancadas en esa falta de descanso, porque definitivamente el cerebro, mientras está durmiendo, lo que hace es regenerar el cuerpo, la memoria y la mente. Entonces, al final del día, el descanso no es solamente una actividad que uno hace porque sí, sino que es una actividad que el cuerpo necesita para poder tener una salud adecuada.

¿Cuál es el compromiso de la marca con la educación sobre el sueño en Colombia y qué están haciendo para romper mitos o fomentar hábitos más saludables frente al sueño?

Spring cuenta con el aval de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, y existen médicos para tratar diferentes tipos de desórdenes del sueño, que pueden estar apalancados en temas psicológicos o algo gastrointestinal. Entonces, ellos tienen toda una cantidad de médicos que estudian el tema y que le ayudan a las personas a dormir mejor.

También trabajamos con la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), que nos permite entender que todos los productos que nosotros hemos desarrollado van a cuidar la espalda de las personas y no van a desarrollar ningún problema lumbar.

Pero no solamente nos quedamos con todo el tema médico, que es súper importante, sino que nosotros también queremos ir un poco más allá. Por eso, por ejemplo, hace un par de semanas desarrollamos la Guía Rápida para Buen Dormir y el Diccionario de los Sueños, que son dos contenidos descargables que tenemos en nuestra página web, gratuitos para todas las personas.

Lo que queremos es que los colombianos puedan tener a la mano consejos prácticos para entender el significado de sus sueños, pero también para que puedan conocer cuál es la mejor forma de dormir.

Además de eso, desarrollamos el Gurú del Sueño. Esto es una iniciativa digital que hemos venido trabajando desde el año pasado. El Gurú del Sueño es una persona real, respaldada por el conocimiento de los médicos que apoyan nuestra marca, y busca acercarse a los jóvenes con contenidos diferentes para que comiencen a ver el buen descanso como una parte importante de sus rutinas.

¿Hacia dónde se dirige el mundo del descanso en cuestión de nuevas tecnologías y materiales y qué papel jugará Spring en ese proceso?

Tener telas que descargan la energía electrostática del cuerpo, tener telas con bambú para volverlas hipoalergénicas; hacia allá va todo este tema de cuidar mucho más la salud de las personas, de no solamente tener un colchón para acostarse a dormir, sino que el colchón también ayude a potencializar la salud en las personas.

También se ha vuelto muy fuerte el tema de sistemas ajustables o camas eléctricas. Se solía pensar que esto era solamente para las personas que estaban enfermas o que estaban en hospitales. Y resulta que esto se ha reevaluado por completo, y estas camas eléctricas tienen una cantidad de prestaciones para llevar el descanso a otro nivel.

Estamos hablando de una cama que te puede hacer masajes mientras estás durmiendo, una cama que tiene alarma para despertarte: la programas y te despierta con un movimiento suave; o que te ayuda a relajarte con posiciones de gravedad cero para que la sangre llegue al corazón mucho más fácil, para que la respiración también sea mucho más sencilla.

Toda esta tecnología está encaminada en buscar que las personas tengan en ese espacio de sus camas lugares de confort, pero que también les ayude a mejorar su calidad de vida, que les ayude a sentirse mejor y no sea simplemente solo acostarse.

Y Spring en eso está muy apalancado, tanto en los productos propios como en esos sistemas de descanso que traemos del exterior, buscando que esas personas que quieren ir un poquito más allá en términos de descanso tengan la posibilidad de acceder a ellos.

Porque al final del día lo que queremos es que la habitación se vuelva ese espacio seguro, ese espacio importante. Cada vez las personas invierten más en tener un mejor descanso: mejores almohadas, mejor colchón, mejor lencería, poder tener diferentes tipos.