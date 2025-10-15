Diploma2 Conecta2: doble titulación, doble certificación, doble oportunidad

Las combinaciones disponibles reflejan la apuesta por la interdisciplinariedad y la pertinencia del conocimiento. Foto: Cortesía

En un mundo laboral cada vez más competitivo, la actualización constante ya no es opcional: es la clave para crecer, ascender y mantenerse vigente. Las empresas buscan profesionales que no solo dominen un área, sino que integren conocimientos complementarios para generar soluciones innovadoras. Pensando en esta necesidad, Unicervantes presenta Diploma2 Conecta2, una propuesta única que potencia el perfil profesional con dos diplomados consecutivos, doble titulación y doble certificación, todo en la misma institución y por un valor accesible.

Diploma2 Conecta2 es un paquete académico que combina dos diplomados estratégicamente diseñados para complementarse y generar un valor agregado. Esta propuesta permite que los estudiantes cursen ambos programas de manera consecutiva, optimizando tiempo, recursos y esfuerzo, mientras fortalecen su empleabilidad y capacidad de liderazgo.

Entre sus principales beneficios se destacan la doble certificación en áreas de alta demanda, el costo preferencial frente a la inscripción individual, la continuidad académica con contenidos que se potencian entre sí y una modalidad flexible que facilita la formación de profesionales en ejercicio.

Las combinaciones disponibles reflejan la apuesta por la interdisciplinariedad y la pertinencia del conocimiento. Los estudiantes podrán elegir entre programas como Inteligencia Artificial + Power BI – Big Data y Análisis de Datos, Neuromarketing + Power BI, Criminología + Power BI, Dirección Técnica de Fútbol + Power BI, Neuromarketing + Inteligencia Artificial, Gerencia del Talento Humano + Power BI e Inteligencia Artificial + Gerencia del Talento Humano.

Los valores oscilan entre $1.881.250 y $2.080.000, una cifra considerablemente más económica que pagar dos diplomados por separado, y además con descuentos por tiempo limitado para las primeras personas que se inscriban.

¿Por qué elegir Diploma2 Conecta2?

Porque aprender más significa avanzar más. Esta propuesta está pensada para quienes buscan ascender en sus trabajos, emprender proyectos innovadores o mantenerse actualizados en áreas clave como tecnología, marketing, análisis de datos y gestión humana.

“Con Diploma2 Conecta2, no solo obtienes dos certificaciones, sino que amplías tu visión profesional y tu capacidad para liderar procesos estratégicos”, afirma Diego Nicolás Calderón Rincón, director de Extensión de Unicervantes.

Mientras que Santiago Andrés Peña Garnica, líder de relacionamiento con el medio, destaca: “Esta iniciativa responde a la necesidad de formación integral y accesible, ofreciendo a los estudiantes, profesionales, trabajadores y el público en general herramientas que se complementan y generan impacto real en su desarrollo laboral”.

Las inscripciones ya están abiertas y los programas inician en la segunda semana de noviembre, bajo la modalidad de Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT), con clases 100% online. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el descuento escribiendo al WhatsApp +57 310 822 6426.

Para más información, los interesados pueden visitar unicervantes.edu.co o comunicarse al correo asesor.extension@unicervantes.edu.co.