Droguerías Colsubsidio: 68 años de confianza y cuidado integral en Colombia

Carlos Urueña, subdirector de salud Colsubsidio. Foto: Cortesía Colsubsidio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por más de seis décadas, Droguerías Colsubsidio se ha consolidado como un referente en el cuidado de la salud en Colombia, construyendo un modelo de servicio basado en la confianza, la innovación y el compromiso social. Su historia no solo se mide en años, sino en la cercanía con millones de familias que han confiado en la organización como aliada en su bienestar integral.

“Ser reconocidos como líderes en confianza es la validación de 68 años de compromiso por el país, aportando al cierre de brechas sociales”, asegura Carlos Urueña, subdirector de Salud de Colsubsidio.

Esta confianza surge del cumplimiento constante de su promesa de valor: brindar acceso a medicamentos seguros y confiables, con la orientación de profesionales especializados, impactando directamente en la calidad de vida de sus usuarios.

Con una cobertura que supera los 52 millones de interacciones anuales, la organización mantiene cerca de 500 establecimientos distribuidos en 16 departamentos y 77 municipios. Sin embargo, la cobertura geográfica no es el único indicador de su impacto: el verdadero valor está en la atención personalizada y en el acompañamiento humano, ético y empático que ofrecen más de 4.000 trabajadores, quienes actúan como puente entre la tecnología y la cercanía con las personas.

Innovación y formación continua

La propuesta de valor de Droguerías Colsubsidio ha evolucionado con los cambios en la sociedad y la transformación digital. De un modelo transaccional, la organización ha pasado a un enfoque integral que combina gestión farmacéutica, autocuidado y educación en salud. La automatización de sus centros de distribución y la expansión de canales digitales permiten a los usuarios acceder de manera fácil, confiable y segura a todos sus servicios.

Dentro de esta estrategia, programas como el Plan Siempre Contigo refuerzan la fidelización, ofreciendo beneficios que complementan la promesa de valor de la organización. Además, la formación continua de los profesionales sanitarios es un pilar esencial: los regentes y expertos reciben capacitación constante, mientras que los semilleros de talento aseguran planes de carrera y la incorporación de nuevos profesionales al sector farmacéutico. Este acompañamiento técnico garantiza que cada medicamento dispensado cumpla con los estándares de seguridad y confiabilidad que los usuarios esperan.

La educación en salud también se extiende al público general; Con la Revista Vida Sana, tanto en formato físico como digital, y una estrategia multicanal que llega a más de 2,2 millones de usuarios al mes, Droguerías Colsubsidio ofrece información clara y accesible sobre el uso correcto de medicamentos, adherencia a tratamientos y prevención de errores en la medicación. Este enfoque educativo refuerza la relación de confianza con los usuarios y promueve hábitos saludables en la comunidad.

Hitos que marcan la diferencia

La historia de Droguerías Colsubsidio está marcada por logros que trascienden la simple prestación de servicios. Entre los hitos más destacados se encuentran:

• La consolidación de una marca relevante en el mercado farmacéutico colombiano, con más de 500 puntos de atención y canales digitales que permiten una asesoría integral en salud.

• La implementación de un sistema de calidad robusto, certificado por ICONTEC durante más de una década, capaz de adaptarse a cambios del entorno y necesidades corporativas.

• La adopción del modelo de droguerías incluyentes desde 2019, fomentando la autonomía y el bienestar de personas con discapacidad.

• La ampliación y automatización de centros de distribución a nivel nacional, optimizando la cobertura y la eficiencia del servicio.

• La construcción de un modelo de confianza que trasciende lo económico, aportando al cierre de brechas sociales y fortaleciendo la equidad en el acceso a la salud.

Inclusión social y equidad

Droguerías Colsubsidio ha hecho de la inclusión social un elemento central de su estrategia. Con la adecuación de 120 establecimientos accesibles, se garantiza la atención de personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y mejorando su experiencia de servicio. La organización también ha integrado a personas con discapacidad dentro de su planta de personal y ha generado espacios de participación social como el Bazar Incluyente, la Carrera de la Mujer y el Foro anual por el Día Internacional de la Discapacidad, donde se promueven la integración y la visibilidad de estas poblaciones.

Compromiso con un futuro integral

La visión estratégica de Droguerías Colsubsidio apunta a fortalecer el modelo de atención integral, crecer en canales digitales y mantener el liderazgo en gestión farmacéutica, sostenibilidad y educación en salud. La innovación tecnológica se combina con la humanización del servicio para construir un sistema más equitativo, eficiente y humano.

“Buscamos integrar tecnología e innovación con la cercanía y el cuidado personalizado, aportando a un sistema de salud más justo y accesible para todos”, concluye Urueña.

Hoy, Droguerías Colsubsidio reafirma que su mayor logro no es únicamente la cobertura nacional, sino la construcción de un modelo de confianza, inclusión y bienestar que transforma vidas en cada rincón del país.