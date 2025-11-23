Drummond: 25 años brindando acceso a vivienda digna a miles de familias

Entrega de vivienda como parte del proyecto de Alto Impacto. /Cortesía. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida tanto de las comunidades como de sus empleados, Drummond Ltd. consolidó una estrategia de inversión centrada en facilitar el acceso a una vivienda digna y propia.

De la mano de diferentes programas y proyectos, la compañía ratificó su compromiso con la equidad, el bienestar y el fortalecimiento del tejido social, haciendo posible uno de los principales sueños de miles de familias: el de tener vivienda propia o tenerla en condiciones dignas.

Vale la pena señalar que estos programas y proyectos incluyen la construcción de vivienda, el mejoramiento de condiciones de habitabilidad y el acceso a créditos con tasas de interés bajas.

“Nuestro compromiso trasciende a la entrega de una casa. Se trata de contribuir al bienestar integral de las familias y de transformar positivamente su entorno. Ver cómo nuestros trabajadores y las comunidades vecinas logran cumplir el sueño de tener un hogar propio es uno de los mayores orgullos que tenemos como compañía”, afirmó José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Una iniciativa de alto impacto

Este año, Drummond Ltd. culminó el proyecto de Alto Impacto, que benefició a 240 familias de los municipios de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná (Cesar). Su ejecución se desarrolló en estrecha colaboración con las alcaldías locales, posicionándose como uno de los programas de vivienda social más relevantes dentro del corredor minero.

Las viviendas fueron diseñadas con altos estándares de sismo-resistencia y confort. También se tomaron en cuenta las condiciones climáticas y culturales de la región para asegurar que fueran adecuadas para los beneficiarios. Además, el proceso de selección de las familias fue acompañado por un equipo técnico de la Universidad de Santander (UDES) y la Fundación Universitaria del Área Andina, lo que garantizó que el proceso fuera transparente, equitativo y participativo.

El éxito alcanzado con este modelo ha motivado su extensión al municipio de El Paso, donde ya está en fase de factibilidad un nuevo proyecto que beneficiará a más de 100 familias de comunidades como Cuatro Vientos, El Carmen, El Vallito, La Loma y Potrerillo.

Programa de financiación de viviendas para empleados

Desde hace más de 25 años, Drummond Ltd. mantiene activo su Fondo Rotatorio, iniciativa que ofrece créditos a sus empleados para compra, construcción y remodelación de viviendas, así como para la reestructuración de deudas hipotecarias o la compra de terrenos.

Este fondo fue creado con el objetivo de que los recursos invertidos por la compañía y las cuotas de amortización pagadas por los beneficiarios se reinviertan. Esto permite que los nuevos trabajadores también puedan acceder al mismo beneficio. A la fecha, el fondo ha desembolsado más de 3.060 créditos, beneficiando a 2.859 trabajadores, por un monto aproximado de COP 122.700 millones. Actualmente, se encuentran activos 783 créditos.

El programa, diseñado con condiciones preferenciales, ofrece tasas de interés más bajas que las del sistema financiero colombiano, además de plazos de amortización amplios. Gracias a estas condiciones se aprueban entre 200 y 240 créditos al año, lo que facilita el acceso a una vivienda propia para todos los empleados sindicalizados de la compañía.

Proyecto de Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en zona rural

Con el fin de atender las necesidades de los hogares más vulnerables del corredor minero, Drummond Ltd. implementó el proyecto “Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en zona rural”, beneficiando a 50 familias de los municipios de Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico.

Esta iniciativa forma parte de la línea Entorno y Habitabilidad dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía. Su objetivo es el de reducir el déficit habitacional a través de la adecuación y mejora de viviendas rurales.

El proceso se llevó a cabo con la participación activa de las comunidades locales y con la colaboración de las administraciones municipales. La Fundación Socya lideró la selección y diagnóstico de los hogares, mientras que la Corporación Minuto de Dios se encargó de la interventoría técnica y social, garantizando transparencia y calidad en cada fase del proyecto.

Proyectos de vivienda por reasentamientos

En cumplimiento de los procesos de reasentamiento de El Hatillo y Plan Bonito, y el Plan de Manejo Socioeconómico de Boquerón, conforme a las Resoluciones 970 y 1525 de 2010, Drummond Ltd., junto con las compañías Grupo Prodeco (subsidiaria de Glencore) y Colombian Natural Resources – CNR, desarrollan proyectos de vivienda que mejoran las condiciones de habitabilidad y aportan al bienestar de las comunidades, dando acceso a vivienda digna a más de 700 familias, la mayoría reubicadas en poblaciones del corredor minero del Cesar.

A través de sus inversiones, Drummond Ltd. contribuye de manera directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), enfocados en reducir la pobreza, garantizar una vivienda adecuada y fomentar comunidades sostenibles.

La empresa seguirá fortaleciendo estos programas con el propósito de que más familias puedan cumplir el sueño de tener un hogar propio, digno y seguro, mejorando así la calidad de vida y promoviendo el bienestar integral de las comunidades.