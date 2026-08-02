Drummond y su apuesta por el desarrollo sostenible

Foto: La disciplina operativa y el talento humano han permitido a Drummond ser líderes de exportación en Colombia. / Cortesía Drummond

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Pese a los múltiples desafíos que enfrenta la industria minero-energética y el mercado del carbón, Drummond vela porque sus acciones sostenibles sigan alineadas con el desarrollo integral de las comunidades cercanas a sus operaciones. Evidencia de ello es la contribución de la minería a la disminución de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el corredor minero. Según el Dane, este indicador pasó del 69 % en 1993 al 20 % en 2023. Asimismo, el estudio Brújula Minera 2026 muestra que la credibilidad de la información de la compañía pasó del 61 % al 71 %, mientras que la licencia social para operar aumentó del 84 % al 88 %.

Empresas mineras como Drummond han sido esenciales para impulsar y sostener la economía local, regional y nacional. En materia de empleo, la compañía ha contribuido a dinamizar la economía al generar 10.508 puestos de trabajo directos y cerca de 48.000 indirectos.

Entre 1995 y 2025, Drummond aportó USD 15.284 millones en regalías, participación por precios altos e impuestos. Además, ha entregado más de 500 soluciones de vivienda a familias vulnerables.

Las prioridades de Drummond están concentradas en educación, diversificación productiva, fortalecimiento institucional y comunitario, bienestar social e infraestructura de alto impacto. La identificación de necesidades surge del diálogo permanente con comunidades, autoridades locales, líderes sociales e instituciones educativas, combinado con los planes de desarrollo locales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y diagnósticos técnicos que permiten priorizar dónde el impacto es mayor. La compañía busca que la inversión social sea pertinente, medible y sostenible, y que realmente contribuya al bienestar de las comunidades.

Así, la sostenibilidad continúa siendo uno de los ejes centrales de la estrategia empresarial. Durante el año, la compañía invirtió más de COP 146.000 millones en iniciativas sociales, enfocadas en formación, empleabilidad, fortalecimiento de emprendimientos locales y desarrollo comunitario en municipios del Cesar y Magdalena.

La apuesta de Drummond por la educación

Drummond ha enfocado gran parte de su inversión social en la educación y el fortalecimiento del talento regional en los departamentos de Cesar y Magdalena.

Al cierre de 2025, la compañía reportó haber contribuido a la construcción, intervención o mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes de distintos municipios de la región. Más de 8.000 hijos de empleados han recibido auxilios educativos, 385 jóvenes de Cesar y Magdalena han obtenido becas universitarias y más de 4.500 adultos han participado en procesos de alfabetización.

La empresa también destacó programas de fortalecimiento de la calidad educativa e iniciativas que han impactado a miles de estudiantes y docentes en áreas como lectura, matemáticas, bilingüismo y tecnologías de la información.

Análisis del Monitor de Desarrollo Territorial concluye que la minería de carbón no impulsa la deforestación en Colombia

El más reciente análisis del Monitor de Desarrollo Territorial, plataforma independiente que monitorea y analiza la evolución de las dinámicas territoriales asociadas al desarrollo en las regiones, concluyó que no existe una relación entre la minería de carbón y la deforestación en Colombia.

El estudio, titulado Carbón y Deforestación en los Territorios, determinó que los municipios donde se desarrolla esta actividad conservan, en promedio, una mayor cobertura boscosa que otros territorios con características similares.

El análisis, desarrollado por Jaime Arteaga & Asociados en alianza con instituciones académicas de diferentes regiones del país, señala que el carbón del norte de Colombia, ubicado principalmente en los departamentos de Cesar y La Guajira, concentra la mayor parte de la producción nacional, pero se desarrolla en tierras secas del Caribe con una limitada cobertura forestal. Como resultado, estos municipios aportaron apenas el 0,9 % de la deforestación registrada en el país durante 2025.

Entre los principales hallazgos, el informe destaca que no existe una relación entre mayores niveles de producción de carbón y una mayor pérdida de bosque. Asimismo, indica que, cuando algunos municipios carboníferos presentan procesos de deforestación, estos se concentran en zonas como la Serranía del Perijá, donde las causas están asociadas principalmente a la colonización y la expansión de la frontera agrícola, y no a las operaciones mineras ubicadas en el valle.

“Este análisis independiente confirma, con información verificable y un enfoque técnico, que la minería de carbón que desarrollamos en el Cesar no es un motor de la deforestación. En Drummond Ltd. continuaremos trabajando con responsabilidad, promoviendo una operación que integra la gestión ambiental, el cumplimiento de la normativa y la protección de los recursos naturales, mientras aportamos al desarrollo sostenible de los territorios donde tenemos presencia”, afirmó José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

El informe también concluye que, tanto en la minería de carbón a cielo abierto del norte del país como en la minería subterránea de la región andina, no existe evidencia de una asociación con mayores niveles de deforestación. En ambos casos, los municipios donde se desarrolla esta actividad presentan una menor pérdida de bosque en comparación con territorios equivalentes, lo que refuerza la importancia de analizar las dinámicas ambientales desde un contexto territorial y con base en evidencia técnica.

Producción responsable y la ruta hacia la carbono neutralidad

La gestión ambiental efectiva de Drummond se basa en proyectos de economía circular y aprovechamiento de residuos de sus operaciones, entre los que se destaca la planta de procesamiento de llantas residuales operada por Duramos S.A.S., donde se recuperan caucho y acero provenientes de neumáticos utilizados en su operación. Estos subproductos se reincorporan a la economía local y a otros sectores mediante la pavimentación de vías o la construcción de pisos, pistas y canchas deportivas.

Entre otras acciones sostenibles, Drummond, a través de su Programa de Gestión Integral de Residuos (PGIR) y de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos (ECA), se encarga de la gestión integral de los materiales reciclables generados en sus operaciones.

Consciente del reto que representa el cambio climático, Drummond utiliza los combustibles fósiles como apalancamiento para la diversificación económica de las regiones y el desarrollo de fuentes renovables de energía que contribuyan a la reducción de emisiones, manteniendo a su vez el foco en el bienestar de las comunidades. De ahí su meta de alcanzar la carbono neutralidad en 2050 mediante una hoja de ruta que integra eficiencia operativa, energías renovables y compensación ambiental.

En esa estrategia juega un papel clave Drummond Energy, filial encargada de desarrollar proyectos de generación renovable en Colombia, así como de exploración y producción de gas natural.

Entre los avances más relevantes se encuentra el Parque Solar Cañahuate I, con una capacidad instalada de 65 MWp y más de 112.000 paneles solares, infraestructura que actualmente cubre cerca del 33 % de las necesidades energéticas de la operación minera.

De este modo, la empresa consolida un modelo en el que el crecimiento camina a la par del bienestar de las comunidades cercanas. Incrementar la formación y las competencias del talento humano en el Caribe colombiano representa su mayor inversión a largo plazo, una estrategia diseñada para que el progreso socioeconómico permanezca en la región y aporte al desarrollo del país.