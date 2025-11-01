Easy revoluciona la forma de comprar con su “Balde Ahorrador”

Foto: La promoción estará disponible en todas las tiendas Easy del país desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre. / Cortesía

En una apuesta inédita dentro del sector de mejoramiento del hogar, Easy lanza “Balde Ahorrador”, una iniciativa que transforma la experiencia de compra y ahorro de los consumidores. Desde el 30 de octubre, la marca reemplaza el tradicional carrito por un balde que no solo sirve para transportar los productos, sino que también se convierte en un símbolo de ahorro: todo lo que los clientes logren introducir dentro de él tendrá un 20% de descuento.

Por un valor de $19.990, los compradores obtienen un beneficio doble. Además del descuento, se llevan a casa un balde reutilizable y funcional, perfecto para sus proyectos de mantenimiento, construcción o decoración. Con esta propuesta, Easy introduce una dinámica novedosa en el retail colombiano, donde un utensilio de trabajo se convierte en vehículo para el ahorro.

“Esta es una oportunidad que dinamizará el mercado de mejoramiento para el hogar. Estamos permitiendo que los clientes elijan de forma creativa los productos que realmente necesitan, fomentando una compra más consciente y estratégica. Es una solución práctica de principio a fin”, afirmó la compañía.

La promoción estará disponible en todas las tiendas Easy del país desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, invitando a los consumidores a llenar su balde con ingenio, ahorro y todo lo necesario para construir, remodelar y dar vida a sus espacios.