09 de julio de 2026 - 12:37 a. m.
El boom del skincare y por qué este solo cuida cerca del 10 % de la piel del cuerpo
Dove le cuenta | Mientras la industria de la belleza y las redes sociales hablan cada vez más del skincare, surge una pregunta: ¿por qué solo estamos cuidando la piel del rostro? ¿Qué pasa con la piel del resto del cuerpo?
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