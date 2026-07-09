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Punto de Encuentro
09 de julio de 2026 - 12:37 a. m.

El boom del skincare y por qué este solo cuida cerca del 10 % de la piel del cuerpo

Dove le cuenta | Mientras la industria de la belleza y las redes sociales hablan cada vez más del skincare, surge una pregunta: ¿por qué solo estamos cuidando la piel del rostro? ¿Qué pasa con la piel del resto del cuerpo?

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