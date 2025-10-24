El Espectador lanza sección para consultar resultados de loterías en Colombia

La nueva sección reúne los resultados de los principales juegos de azar en Colombia. Foto: El Espectador

El Espectador lanza la nueva sección digital “Resultados de Loterías”, un espacio diseñado para que los usuarios puedan consultar de manera rápida, clara y confiable los números ganadores del Baloto, Chance y las principales loterías departamentales del país.

La nueva herramienta reúne en un solo sitio web los resultados de los principales juegos de azar que se juegan en Colombia. Con solo un clic, los lectores podrán acceder a:

De esta manera, El Espectador ofrece una alternativa práctica y centralizada para los usuarios que antes debían visitar diferentes páginas o redes sociales para encontrar esta información.

Tenga en cuenta que todos los resultados publicados en esta sección provienen de fuentes oficiales autorizadas por Coljuegos, lo que garantiza su precisión y fiabilidad.

El Espectador aclara que su propósito es estrictamente informativo y que no promueve ni intermedia en apuestas o juegos de azar. En caso de discrepancias, prevalecerá siempre la información publicada por los sorteos oficiales. Asimismo, el medio recuerda que el juego en Colombia está regulado y solo permitido para mayores de 18 años.

Apostar debe asumirse como una forma de entretenimiento, no como una fuente de ingresos. Por ello, se recomienda practicar siempre un juego responsable y moderado.

¿Dónde consultar los resultados?

La nueva sección “Resultados de Loterías” ya está disponible y puede visitarse en cualquier momento en: https://www.elespectador.com/resultados-loterias/

Con esta iniciativa, El Espectador reafirma su compromiso de ofrecer información útil, verificada y de fácil acceso para todos los colombianos.